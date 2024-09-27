Росіяни вдарили "Шахедом" по житловому будинку в Ізмаїлі: подробиці моторошної атаки

У Ізмаїлі після російсього обстрілу є троє загиблих, 14 поранених. Росіяни масовано вдарили по півдню Одещини "Шахедами". Силам протиповітряної оборони вдалося збити понад два десятки дронів, але уламки падали на житлову забудову, сталося кілька вибухів та пожеж.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Росіяни навмисне били близько другої ночі, коли більшість жителів спали. Згодом під час пошукової операції під завалами знайдуть трьох пенсіонерів - двох жінок та чоловіка. Сусіди, яким пощастили вижити, розказують про нічне жахіття:

"Тривога, "Шахеди", давай швидше збиратися, вже два дрони пролетіли. І ми тільки вийшли - чуємо, що летить, то відразу у підвал, а потім такий вибух".

"Вибух, вогонь і мене півтора метри від вікна відкинуло. Сина у стінку ось так. Він несамовито кричить, усі кричать. Чорна велика штука впала і ми усі вибігати, всюди скло, ми босоніж. Це жахи".

Люди, як могли допомагали один одному і хвилювались за сусідів, яких не могли відшукати. З-під завалів діставали хатніх улюбленців. Опіки, вибухові поранення та порізи від скла, загалом дістали чотирнадцятеро людей, з них двоє підлітків та трирічна дитина. Є і загиблі.

Наслідки удару по Ізмаїлу

"Одна людина двохтисячного року наразі знаходиться в реанімації, стан стабільно тяжкий, крім того у нас на жаль, троє осіб які загинули внаслідок агресії", - каже заступниця міського голови Ізмаїла Катерина Татаринцева.

Дрони вщент зруйновали житло багатодітної родини, де є 2-місячний малюк. У місті оголосили збір речей для постраждалих родин та відселяють містян, що залишилися без даху над головою.

Під час атаки ворог намагався бити по портовій інфраструктурі і по вантажівках, які доправляють зерно. Один з дронів, як повідомили у Повітряних силах, на кілька хвилин навіть перетнув кордон і зайшов в повітряний простір Румунії. На Придунав'я два десятки "Шахедів" летіли роями. 28 вересня в Ізмаїльській громаді оголосили днем жалоби за загиблими.

Наслідки обстрілу Ізмаїлу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 27 вересня. Загиблі у Кривому Розі! Зустріч Трампа із Зеленським!

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