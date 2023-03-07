Росіяни вдаються до хитрощів в прифронтових територіях поблизу Харківщині: військові дають бій їхньою ж зброєю

На Харківському прикордонні повно слідів минулорічної присутності окупантів, й чимало свідчень того, як тікаючи вони кидала геть усе і навіть, потужну зброю.

Розриви важких артилерійських й танкових снарядів, свист мін, повітряна розвідка та спроби ворога малими групами прошмигнути повз українську лінію оборони - це щоденні реалії на півночі Харківщини. Росіяни тут не ходять в атаки колонами техніки й батальйонами піхоти, але бойові дії все одно точаться щодоби, йдеться в ТСН.

Поблизу російського кордону під ногами вибухові, ворожі пастки, а навколо потрощені автівки, зруйновані хати й ущент розбиті дороги. “Вони, зі своєї території постійно насипають по цивільному населенню. По об’єктах інфраструктури і по прикордонній зоні, і навіть - далі”, - розповідає командир 225 батальйону 127 БрТРО “Сірко”.

Що ближче державний кордон руїна навколо стає суцільною. Ворожа авіація, каже командир 225-го бату, тут теж, з’являється регулярно, але залітати в український повітряний простір не наважуються. “Ворожа авіація показується десь на горизонті, відпрацювали і полетіли”, - додає він.

Натомість, безпілотні повітряні борти перетинають міждержавну межу по багато разів на день. “Залітать, вираховуть наші координати. Ведуть періодично вогонь”, - просто під час обстрілу розповідає командир мінометного розрахунку 225 батальйону 127 БрТРО “Фаза”.

Зазвичай, каже “Фаза”, невдовзі після появи у небі ворожих безпілотників, починається обстріл з-за кордону з важкого озброєння. Такі ворожі обстріли, твердять українські захисники, не залишають без відповіді.

З прилеглих до кордону населених пунктів на своїй території росіяни відселили цивільних, кажуть наші розвідники. Там, поміж будинків, ховають свої міномети, танки та гаубиці. “Вони, вивели цивільне населення, завели військових, маскуються під цивільних. І, звісно маскують далекобійну артилерію, танки. За цивільними домами, за об’єктами інфраструктури”, - переконують бійці.

На Харківському прикордонні повно слідів минулорічної присутності окупантів, й чимало свідчень того, як тікаючи вони кидала геть усе і навіть, потужну зброю. Тепер ця зброя працює проти самих росіян.

Читайте також:

Мама загиблого бійця здійснила мрію сина: в Харкові відкрилась кав’ярня пам’яті

Розстріляли цивільних в авто та не дали забрати важкопоранених в Ірпені: поліція з'ясувала імена трьох російських військових

"Храмів набудували пів Росії, але у вас Бога немає": рідні і сусіди жертв з будинку в Запоріжжі не стримують емоцій