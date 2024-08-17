Росіяни вгатили балістикою по Сумах: кадри з місця вибуху

Наразі про жертв не повідомляється.
У Сумах вранці, 17 серпня, пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
Вибух прогримів близько шостої ранку. Одразу після цього почалася повітряна тривога.
Прилетіла балістика просто в житловий район міста.
Побило торговельний центр, винесло шибки в сусідній багатоповерхівці, у дворі попалило припарковані автомобілі.
Поліція повідомляє про одного постраждалого.
ДСНС повідомляє своєю чергою, що в результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що зперебували на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання.
Раніше стало відомо, що у Сумах чули потужний вибух.
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