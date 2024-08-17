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Росіяни вгатили балістикою по Сумах: кадри з місця вибуху

Росіяни вгатили балістикою по Сумах: кадри з місця вибуху

На місці удару

Наразі про жертв не повідомляється.

У Сумах вранці, 17 серпня, пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Вибух прогримів близько шостої ранку. Одразу після цього почалася повітряна тривога. 
Прилетіла балістика просто в житловий район міста.

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Побило торговельний центр, винесло шибки в сусідній багатоповерхівці, у дворі попалило припарковані автомобілі. 

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Поліція повідомляє про одного постраждалого.

ДСНС повідомляє своєю чергою, що в результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що зперебували на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання.

Раніше стало відомо, що у Сумах чули потужний вибух. 

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