Росіяни вгатили балістикою по Сумах: кадри з місця вибуху

Наразі про жертв не повідомляється.

У Сумах вранці, 17 серпня, пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Вибух прогримів близько шостої ранку. Одразу після цього почалася повітряна тривога.

Прилетіла балістика просто в житловий район міста.

Побило торговельний центр, винесло шибки в сусідній багатоповерхівці, у дворі попалило припарковані автомобілі.

Поліція повідомляє про одного постраждалого.

ДСНС повідомляє своєю чергою, що в результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів, що зперебували на стоянці поряд з багатоповерховими житловими будинками. Рятувальникам вдалось ліквідувати осередки загорання.

Раніше стало відомо, що у Сумах чули потужний вибух.

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