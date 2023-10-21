Ймовірний блекаут в Україні: якою може бути відповідь для Росії – військовий експерт розповів

Рік тому, в жовтні 2022 року, росіяни почали відчувати, що війна повертається до них.

Рік тому, наприкінці жовтня 2022 року, в Росії вперше заявили, що прикордонна Белгородська область почала "оборонятись" від України – там почали встановлювати захисні споруди у вигляді так званих "зубів дракона".

Як відомо, такі споруди встановлюють для сповільнення ймовірного наступу важкої бронетехніки. Згодом почали палати певні об’єкти в інших областях Росії. Наприклад, у Курській області, декілька разів дрони атакували Москву, Кремль та Підмосков’я.

Про факт будівництва оборонних споруджень тоді повідомляв губернатор Белгородської області В’ячеслав Гладков. Фактично це означало, що війна, яку розпочала Росія, до неї і повернулась. Але, як виявилось, все було не так однозначно. Дехто з аналітиків розцінив цей факт як намагання залякати росіян, мовляв, "родина в опасности", тому треба їхати в Україну "захищати Росію".

Скріншот з Telegram-канала губернатора Белгородщини. Через 8 місяців після повномасштабного вторгнення росіяни почали будувати оборону у себе.

Для чого ж, насправді було заявлено про таку "міцну" оборону Росії від України – про це свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

"Щоразу, коли російські чиновники або пропагандисти відкривають рота, то виявляється, що вони брешуть. Так було і в історії з Белгородщиною, – каже Владислав Селезньов. – Тамтешній губернатор Гладков, розповідаючи, що він витратив 10 мільярдів рублів на створення так званої засєчної межі, збрехав. Там немає нормальних інженерних споруд, які мали б завадити діям українським силам оборони. Підтвердження тому – дії добровольчих формувань, "Легіона свободи Росії", "Руського добровольчого корпусу". Вони неоднаразово заходили в різні райони Белгородської області та виконували там свої інформаційно-силові акції. Фортифікаційних споруд, на які було витрачено начебто 10 мільярдів рублів, вони там не бачили. Можливо, в такий спосіб тамтешні керманичі намагались відзвітувати перед Москвою, мовляв, ми тут докладаємо зусиль, щоб тримати ситуацію під контролем".

Чи відповімо дзеркально на обстріли нашої енергетики

За словами Владислава Селезньова, є вірогідність того, що в разі влаштування Росією блекаута в Україні, наші сили оборони створять аналогічні умови для окупантів.

"Щодо ситуації на тих територіях, які межують з Україною, то є абсолютно чітке твердження – ворожі військові об’єкти, які розташовані там, куди можуть дістати українські сили оборони, вони, ці об’єкти мають палати від ураження українською зброєю. Не від тієї, яку нам передали партнери, а саме від української. Тому і блекаути там виключати не можно, – каже Селезньов. – Якщо це буде стосуватись об’єктів енергетичного комплекса, які забезпечують електрикою військові бази, арсенали, військові частини і підприємства військово-промислового комплекса Російської Федерації. Тому, коли начальник ГУР МО України пан Буданов говорить про те, що в Москві можуть бути блекаути, я думаю, що все це буде орієнтуватись на те, щоб дати можливість відчути мешканцям РФ, що війна не в телевізорі. Вона за вікном".

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