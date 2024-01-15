Росіяни відмовились від "мʼясних штурмів": воїни ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів під Авдіївкою

На південному фланзі Авдіївки наші воїни стримують навалу не лише в полях, а й на місці знищених сіл. Після втрат окупанти трохи змінили тактику: частково відмовившись від так званих мʼясних штурмів, натомість зосередившись на ударах артилерією і FPV-дронами, які висять у повітрі над головами наших оборонців роями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Окупанти під Авдіївкою змінили тактику

Оборону біля Авдіївки бійці тримають в руїнах. Від лобових штурмів з технікою ворог поки відмовився, проте атакує дронами та артилерією.

Знищені села Донеччини

"Дуже велика активність дронів. Багато скидів, до того, що артилерія б'є ми привикли вже, а з дронами - біда, висить підлітає. Хлопці, що заступають можуть добу, йти дрони просто не пускають", - каже військовий "Архітектор".

"Архітектор"

Що кажуть воїни ЗСУ, які тут тримають оборону

Військовому "Купідону" 22 роки. І він на війні вже 4 роки. Втратив рідного брата, але додому не пішов. Не зміг покинути побратимів.

"Обідно, що я не встиг пожити цивільним життям. Хотів би два роки пожити цивільним, а тоді воювати. А так тяжко - не бачив цивільного життя", - каже "Купідон".

"Купідон"

Більшість бійців під Авдіївкою без бойового досвіду, усі вони ще донедавна були цивільними. Військовий "Тім" каже, що на фронті бракує військових.

Також тут артилерія ворога стріляє цілодобово. Снаряди не закінчуються, як і ворожа піхота, яка час до часу все ж таки намагається йти на штурми.

Про що мріють українські захисники

Попри важкість фізичну і психологічну ці хлопці не перестають бути мрійниками. Мрії відволікають від сирих окопів, втрат і невідомості, яка за рогом будинку або у полі.

"Купідон" хоче побачити Штати, "Архітектор" - звести будинок, а "Тім" - просто живим повернутись до донечки.

"Тім"

Нагадаємо, окупаційна армія Росії утримує в районі Авдіївки близько 40 тисяч солдатів. Так, кількість росіян у районі Авдіївки на Донеччині не змінилася.

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