Росіяни відрізали голову українському військовому і залишили її на автівці: моторошні подробиці звірств окупантів

Росіяни продовжують чинити жахливі злочини в Україні. Попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника обезголовили його. В Офісі генерального прокурора вже зробили заяву.

Всі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Росіяни обезголовили воїна ЗСУ

Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксовано на Донеччині, про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін й заявив, що правоохоронці вже мають докази злочину.

“Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині”, — зазначив Костін.

Як дізналися про страту?

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на ньому була відрізана голова українського захисника.

“Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терористки”, — зазначив Костін.

За його словами, встановлено особу вбитого захисника. “Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних”, — заявив Генеральний прокурор.

Також ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.

Страту окупанти проводять далеко не вперше

Про подібні ймовірні дії російських військ стало відомо не вперше. В квітні 2023-го року у Мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Телеграмі: “За все буде відповідальність”.

Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео “остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терористки”. За її словами, мета оприлюднення цього відео — залякування.

Цільова аудиторія — не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. І лише згадайте 6 березня, саме цього дня було оприлюднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже “Слава Україні”.

Скільки випадків страт зафіксовано офіційно?

12 березня 23-го року в СБУ заявили, що слідчі остаточно підтвердили особу загиблого, ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня лише 2023 року, зафіксувало щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Російські військові від початку грудня 2023 року, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року.

“У двох відео, які з’явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав «Слава Україні». На другому відео російський військовослужбовець обезголовив українського полоненого. УВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є автентичними”, — йдеться у повідомленні.

Це порушення усіх можливих правил

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за усе рано чи пізно доведеться відповідати.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним усіх загиблих на війні. Росія обов’язково буде покаране за горе кожного українця. Слава Україні, Слава ЗСУ та смерть ворогам!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти ОБЕЗГОЛОВИЛИ українського військового: голову лишили на автівці!

Читайте провідні новини дня: