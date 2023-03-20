Росіяни "відзначили" приїзд президента Китаю відкриттям карної справи проти суддів Міжнародного кримінального суду

До Москви з державним візитом прибув очільник Китаю Сі Цзіньпін - перший іноземний лідер, що потис руку офіційному військовому злочинцю, йдеться в ТСН.

Приліт, ланч і неформальна зустріч віч-на-віч, програма першого дня Сі Цзіньпіна в Москві не передбачає публічних заяв. Досі Китай тримав нейтралітет, ніколи не засуджував агресію Росії в Україні, водночас наполягав на неприйнятності ядерних погроз. Які від російських посадовців і пропагандистів почали звучати знову, варто було Міжнародному кримінальному суду оголосити Путіна в розшук за масове викрадення українських дітей. “Міжнародному кримінальному суду варто триматися об’єктивної і відстороненої позиції, поважати юридичний імунітет, яким користується голова держави згідно з міжнародним правом і уникати політизації та подвійних стандартів”, - заявив речник мінісерства закордонних справ Ван Веньбінь.

У відповідь слідчий комітет Росії відкриває карну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі і особисто прокурора Каріма Хана, який домігся ордера на арешт Путіна разом з його дитячою омбудсменкою Марією Львовою-Бєловою. Всі ці жести для внутрішнього споживання мають продемонструвати: в Росії геть інша реальність. В рамках якої до російського президента все ще їдуть в гості поважні світові лідери - як от китайський керманич.

Дорога з аеропорту Внуково до середмістя Москви завішена білбордами, що вітають любого гостя. Напередодні Сі Цзіньпін і Путін обмінялися статтями: китайський очільник оприлюднив свою в “Российская Газете”, президент Росії - в “Женьмінь Жибао”. Китайська стаття закликає до прагматизму в підході до російської війни в Україні. Путін - стверджує, що готовий до переговорів, але лише якщо інша сторона, “візьме до уваги вже наявні геополітичні реалії”. Для України це - неприйнятно, говорить в інтерв’ю італійський Коррері де ла Сера радник офісу президента Михайло Подоляк. “Який сенс після десятків тисяч смертей і ефективної оборони власних територій, повертатися до статус-кво, який змусив Росію напасти на нас рік тому? Це неможливо, будь-який такий компроміс призведе не до миру, а до загострення ситуації, а потім і до конфлікту”, - каже Подоляк.

І українські, і західні посадовці зараз стоять на тому, що немає жодних доказів, начебто Китай уже постачає Росії зброю. НАТО, Сполучені Штати, Британія, Євросоюз - неодноразово застерігали від цього Пекін, погрожуючи серйозними наслідками.

Тепер видання The Japan Times, посилаючись на американських чиновників, стверджує, начебто Росія вже стріляє китайськими боєприпасами.

Підтримати Путіна, щоправда на відстані, вирішив сьогодні й очільник Сербії. Александр Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду означає небажання говорити про мир, адже з ким говорити, якщо Путіна офіційно підозрюють у військових злочинах і висловили бажання побачити за ґратами?

Очільника Китаю це - принаймні зовні - геть не засмучує. Ба більше, він висловлює переконання, що росіяни обиратимуть Путіна вічно. "Переконаний, що російський народ продовжить підтримувати пана президента", - каже він на зустрічі.

Саме в цей день міністри юстицій із сорока держав світу зібралися в Лондоні - підтримати розслідування російських військових злочинів в Україні. Зараз у процес задіяно близько сорока слідчих, Велика Британія вже вирішила виділити на роботу Міжнародного суду додаткові майже 500 тисяч доларів. Ще мільйон євро на роботу слідчих в Україні збираються передати Нідерланди, адже їм потрібно більше людей і техніки. "Ордер на арешт президента Путіна і його уповноваженої з прав дитини - це історичний момент війни в Україні, це підкреслює життєву необхідність незалежного Міжнародного кримінального суду та його прокуратури",- каже міністр юстицій Великої Британії Домінік Рааб.

Ордер на арешт Путіна виданий довічно, підкреслив прокурор Карім Хан. Хай там як, очільник Росії не намагався робити вигляд, що його це не займає, для Китаю він остаточно перетворився на слабкого союзника, який суперечити - не насмілиться. Тому слово тепер саме за Сі Цзіньпіном, до якого прикута увага всіх західних лідерів.

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