Росіяни вигадують дітей-героїв з Брянської області, адже їм немає чим пишатися на фронті — експерт

Росіяни продовжують вигадувати міфи про ситуацію з "українською ДРГ", яка сталася у Брянській області 2 березня. Сьогодні, 3 березня, вони навіть знайшли "докази" причетності "української ДРГ" до подій в РФ.

Відео ФСБ про події в Брянській області РФ змонтоване — воно складається з кількох фрагментів, а також фото. У росіян навіть з’явилася історія про хлопчика, якого звати Федір — героя Росії, який своїм тілом затулив двох дівчат і захистив їх від українських куль. Росіяни намагаються ледь не канонізувати цього хлопчика, мовляв, війна ця триває не просто так.

Для чого ворог впроваджує таку психологічну спецоперацію і на кого вона розрахована, розповів ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Хіба це не така сама пропагандистська парадигма, яка використовувалася під час Другої світової війни Радянським Союзом? Там було безліч дітей-героїв, які насправді не були героями, їх просто вигадали. Росіянам немає ким пишатися, тому вони вигадують ці міфи, як послання населенню: "Ви уникаєте мобілізації, сидите вдома і боїтеся, а от маленький хлопчик…" Виходить, що Україна нападає на Росію. Отже відбувається таке ретранслювання старих міфів у новій обгортці", - переконаний експерт.

Коваленко також прокоментував численні вибухи, що почали лунати в тимчасово окупованому Криму. За його словами, це можуть бути партизани, а також "якісь літальні об’єкти".

"Ми повинні розуміти, що тимчасово окупований півострів Крим буде відчувати все більше проявів непередбачуваних інцидентів. Я не виключаю роботу партизанів. Але те, що є присутність у повітряному просторі Криму якихось літальних об’єктів — це факт. І ці об’єкти постійно тримають в напрузі російське ППО і витрачають його боєкомплект, який постійно треба оновлювати. Тобто відбувається комплексна подія у повітряному просторі Криму", - сказав експерт.

Нагадаємо, Росія 2 березня заявила про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК). В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів. Президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів".

ТСН.ua зібрав подробиці інциденту на Брянщині.

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