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Росіяни вигнали з рідної хати: 100-річний ветеран Другої світової війни розповів про свою мрію

Росіяни вигнали з рідної хати: 100-річний ветеран Другої світової війни розповів про свою мрію

Микола Голуб

Рідний дім ветерана окупували росіяни і тепер він живе в орендованому житлі.

Ветеранові Другої світової війни Миколі Голубу цього тижня виповнилося 100 років. Ювілей зустрічав у чужій хаті в Полтаві, бо його рідну хату на Луганщині зайняли російські солдати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Своє сторіччя Микола Голуб зустрічає в Полтаві як переселенець. Піджак з орденами – чи не єдине, що забрав з рідної хати на Луганщині. Якщо подумати, зітхає пан Микола, то нині він не може поїхати до жодного місця, де народився і жив.

Микола Голуб / ©
Микола Голуб

Народився Микола Федорович на Херсонщині. Нині ця територія окупована. Жили, згадує, заможньо, бо мали трьох коней, корів і город. Але їх розкуркулили.

"Стидно згадати період сталінізму. Це ой – таке безправ'я. Хто що хоче і витворяє. Нікому ні пожалітися. Ніхто нічого. То комбєди. То приходять з такими піками і довбають землю. Чи не сховав", – каже ветеран.

Потім була війна. Його мобілізували 1943-го, коли щойно виповнилося 18 років. Пан Микола був у піхоті, пам'ятає, як форсували Південний Буг і дивом вижили.

"Німець не стріляє і ми не стріляємо. У нас немає чим і у нього, виявилося, теж не було боєприпасів. Через 5 км залізниця Зелений Гай. А там на платформах німецькі танки 15 штук – новесенькі. Виявляється, у них не було пального. Того вони нас не подавили", – згадує ветеран.

Він дійшов до Берліна. На грудях у ветерана – ордени. Але він не хоче про них розповідати.

"Не хочеться. Воно наче хвастливе. А це ж смерть. Це погано. На серці погано", – каже ветеран.

Тепер народ, з яким пліч-о-пліч тоді воював, вигнав його з рідної хати. Бо після другої світової пан Микола оселився на Луганщині. Коли 2014 року їх ненадовго окупували росіяни, то він повністю перейшов на українську мову. А коли 2022-го окупанти повернулися, то взяв піджак з орденами і виїхав. У зйомній хаті в Полтаві Микола Федорович багато читає. От з бібліотеки донька принесла Довженка "Зачарована Десна". А ще у нього є смартфон і підписки на різні канали. Ось днями отетерів від побаченого: російські діти скачуть біля ялинки з портретом Сталіна.

"Зараз в інтернеті хвалять Сталіна, мені хочеться плюнути. Мільйони загинули голодною смертю", – каже ветеран.

Микола Голуб / ©
Микола Голуб

Яке бажання загадав пан Микола, коли задував свічки на своє сторіччя, ніхто не запитував. Щоб збулося. А бажання у нього – дожити віку у своїй хаті на рідній Луганщині.

Двічі втратив все через росіян! Історія ветерана Другої світової війни, якому виповнилося 100 років

Двічі втратив все через росіян! Історія ветерана Другої світової війни, якому виповнилося 100 років

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 12:00 23 грудня. Нові заяви Трампа, суд над Тищенком, удар по Києву

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