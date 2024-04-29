Росіяни використовують тактику "Хамасу" на фронті: воїни ЗСУ розповіли про бої біля Часового Яру

Окупанти дедалі частіше застосовують тактику бойовиків "Хамас" на фронті. Штурмовиків відправляють у наступ на наші позиції на двоколісному транспорті. Й не лише тому, що шкодують гусеничну техніку, яку наші бійці нищать сотнями. А й таким чином намагаються проскочити між пострілами нашої артилерії і дронів. Уже з десяток таких штурмів наші армійці відбили на околицях Часового Яру. Окупанти ці атаки вже порівнюють з кривавими боями за Авдіївку.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Поблизу Кліщіївки тривають запеклі бої та постійні обстріли.

"Обабіч дороги повсякчас бачимо спалену ударними дронами техніку, або розбиті снарядами артилерії позашляховики. Наш пікап ледь витримує цю чергову дорогу життя. Ще кілька метрів пробіжки по полю і ми опиняємось в підземній однокімнатці - так військові називають свій бліндаж. Цим армійціям трохи більше 20 років, а вони вже командують відрізком фронту", - пояснює Юлія Кирієнко.

Спалена техніка дорогою на позиції ЗСУ

Штурми околиць Часового Яру останні дні не такі активні, каже командир. Ворогу направду вдалось підійти до міста. Але ще далеко до захоплення панівних висот - кажуть армійці. Тому ми досі у вигіднішому положенні.

"Це ж роздута двіжуха до 9 мая, як вони всі говорять, що "потрібно взяти Часік". Але ми можемо підпустити, щоб вони зайшли, їх "наклепали" і вони знову вийдуть", - каже Олександр, боєць 93 бригади "Холодний Яр".

Бліндаж ЗСУ

Окупанти змінили тактику. Колони техніки тут, на флангах Часового яру вже не так активно сунуть на лінію оборони бригади Холодного Яру. Зате гусеничну техніку замінила двоколісна. Росіяни відправляють штурмовиків атакувати наші позиції на мотоциклах та мопедах.

Це - тактика бойовиків "Хамас", кажуть "холодноярівці". Кросові мотоцикли використовують для ефекту несподіванки і швидкого підскоку штурмовиків до наших фортифікацій. Щоправда і цей вид транспорту палає після влучань наших ударних дронів.

"Було таке, що заїжджало два мопеда. Один знищили, він там десь валяється, другий просто втік", - каже військовий Дмитро.

Але й такі ноу-хау росіян досі не дозволили захопити ані Часів Яр, ані Кліщіївку, де теж знаходяться панівні висоти, важливі для цього напрямку фронту. Кількість своїх втрат тут росіяни вже порівнюють зі штурмами Авдіївки.

За рік, відколи наші війська вийшли з Бахмута росіянам так і не вдалось захопити ще одне велике місто - Часів Яр. І хоч поклали тут на велику кількість техніки та солдатів змогли просунутись лиш на 12 кілометрів полів. І цього б не сталось - каже Каспер, якби в української армії було більше зброї та людей.

"Касперу" лише 23 роки, але він не розуміє дорослих чоловіків, які бояться йти в армію.

"Почалась війна, пішов до воєнкомів, подивились, відправили. А прийшов в серпні, то вже треба були люди, підписав контакти в 2022 і на службі", - каже "Каспер".

Ситуація біля Часового Яру

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Нагадаємо, боєць “Азову” розповів про критичну ситуацію у війську.

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