Росіяни влучили балістикою у багатоповерхівку в Кривому Розі: усі деталі трагедії (відео)

Військові РФ завдали прямого удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі! Зруйновано фактично весь будинок, є поранені, серед них – маленькі діти. Всі деталі трагедії – в ексклюзиві TSN.UA.

Удар по Кривому Рогу

Від самого ранку 11 листопада окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Окупанти влучили у п'ятиповерховий будинок балістичною ракетою.

Балістика по багатоповерхівці

Про удар зокрема повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що у криворізькій багатоповерхівці повністю зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Що відомо про постраждалих?

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Станом на 17:00 відомо про 14 постраждалих. Одна людина госпіталізована. Серед постраждалих є й діти, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. А ось хлопчика 11 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у стані середньої тяжкості дві жінки 58 і 75 років. Але під завалами ще можуть перебувати люди.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА, ймовірно, під завалами можуть перебуватия жінка і троє дітей.

Випадковими свідками удару стали й місцеві жителі Олександр та Марк, вони саме проїжджали неподалік у той момент, коли російська ракета поцілила у житловий будинок. Олександр каже, що вибуховою хвилею пошкодило його транспортний засіб: зім’яло дах та капот, пробило лобове скло уламками. Своєю чергою, керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул заявив, що росіяни здійснили саме прямий удар балістикою в багатоверхівку. Крім цього, він зазначив, що наразі розгортається штаб допомоги людям. Також обіцяють допомогти будівельними матеріалами, комунальними бригадами, розселенням, а також прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

На атаку по Кривому рогу відреагував і президент Зеленський. Він зазначив, що без принципових рішень і сильної підтримки Росія не зупиниться.

"Кривий Ріг. Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди. Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", – наголосив президент.

Удари рашистів по Миколаєву!

Ранок понеділка, що вкотре перетворився на жахіття. І традиційно причина всьому – наші сусіди. В ніч проти 11 листопада ворог атакував й інші міста України своїми дронами. Зокрема під прицілом росіян опинилися Миколаїв та Запоріжжя. А вже під ранок окупанти підняли у небо все, що тільки можна. Повітряна тривога у низці областей затягнулася на кілька годин. Як наслідок – екстрені відключення світла та колапс із громадським транспортом. Отже, російські окупаційні війська в ніч проти 11 листопада атакували Миколаїв ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу БПЛА у місті та області. Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, влучання дронів відбулись у багатоповерховий та приватний будинки в різних районах міста. У результаті атаки сталась пожежа на верхніх поверхах чотириповерхового будинку. П’ятеро людей знову загинули - четверо з них мешканці приватного будинку (троє жінок та чоловік) і ще один – мешканець багатоквартирного будинку. Поранень зазнала мешканка чотириповерхової будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені квартири, магазини поруч та автомобілі, приватний будинок зруйнований, інші - пошкоджені. Наслідки ворожого удару по Миколаєву опублікували рятувальники.

Обстріл Запоріжжя!

Крім цього, в ніч проти 11 листопада, армія РФ обстріляла і Запоріжжя. Внаслідок трьох авіаударів одна людина загинула, ще 22 — дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Пошкоджено житлові будинки, гуртожиток та автосалон. За уточненою інформацією, чотирирічного хлопчика, який нині ушпиталений, деблокували з-під завалів пошкодженого житлового будинку у Запоріжжі. Його батько зміг вибратися з уламків самостійно, повідомила секретар міськради Регіна Харченко і оприлюднила відповідне відео.

Серед постраждалих діти!

У поліції Запорізької області повідомили, що росіяни атакували місто керованими авіабомбами, внаслідок прямого влучання частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Поранень зазнали двоє дорослих та дві дитини: чотирирічний хлопчик та 15-річна дівчинка.

Ще один удар відбувся по відкритій ділянці поряд з пʼятиповерховим гуртожитком – будівлю пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Унаслідок вибуху постраждали 17 людей, серед них – троє неповнолітніх дітей: 17-річна дівчина та двоє хлопців – 16 і 17 років.

Третій удар прийшовся по території поруч з автосалоном. Тут загинув чоловік. Проте на цьому росіяни не зупинились.

Імітаційні пуски

Близько 6 ранку Повітряні сили повідомили, що у повітрі – вісім бортів Ту-95МС, які прямували до пускових рубежів над Каспійським морем. Згодом військові попереджали, що ворог здійснював пуски ракет з цих бомбардувальників. Близько 7 ранку у повітря також підняли й три борти сумнозвісних МіГ-31К, які є носіями гіперзвукової ракети "Кинджал".

Увага! Відключення світла!

Майже одночасно у низці областей України запровадили графіки відключення світла у звʼязку з загрозою ударів по енергетиці. Про це повідомили в обленерго та компанії Yasno. Зранку було відомо про відключення на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині. Своєю чергою, про відключення світла заявили і в КМВА. Місцева влада назвала це "превентивним заходом".

Потім у ДТЕК уточнили, що, за вказівкою "Укренерго" застосовуються превентивні екстрені відключення світла ще й на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Але потім в "Укренерго" повідомили, що відключення були тимчасовими і скоро вони будуть скасовані.

Зрештою виявилося, що пуски з Ту-95МС були імітаційними, а МіГ-31К взагалі не застосовували ракети зі своїх бортів.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко нагадав, що, раніше вже зазначав – у росіян все готово до масованих обстрілів України. За його словами, ракет в окупантів вистачає, зброя накопичена на аеродромах стратегічної авіації й далі накопичуються. Окрім того, він підкреслив, що тактику з імітацією пусків повітряних цілей ворог використовує й для психологічного тиску.

Трамп і Путін говорили телефоном?

До слова, те, що пуск ракет так і не відбувся, пов’язують із тим, що напередодні президент США Дональд Трамп нібито мав телефонну розмову з російським правителем Владіміром Путіним. За інформацією видання The Washington Post, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це нібито була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги Трампа на виборах. Водночас говорящий рот Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що розмови між путіним і Трампом не було. За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа поки немає. А як думаєте ви, хто каже правду? Напишіть свою думку у коментарях!

Транспортний колапс!

І вже традиційно затяжна тривога стала причиною транспортного колапсу. Зокрема переповненою була столична підземка. Під час повітряної тривоги люди перечікували небезпеку у метро. А після відбою – ніде було і яблуку впасти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! РОСІЯНИ ВЛУЧИЛИ БАЛІСТИКОЮ У БАГАТОПОВЕРХІВКУ В КРИВОМУ РОЗІ!