Росіяни влучили по житлових будинках на Черкащині: є поранені (фото)

У п'ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Черкащині.

Внаслідок ворожої атаки на Смілу близько 15:00 29 грудня є поранені. Окупанти влучили по житлових будинках.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Руйнувань зазнали приватні будинки. Відповідну інформацію підтвердили і в ОВА.

За словами очільника області Ігоря Табурця, пошкоджено 12 будинків. Наразі відомо про 6 потерпілих. На місці працюють усі служби.

Ракетний удар по Смілі 29 грудня / Фото: ТСН.ua

Ракетний удар по Смілі 29 грудня / Фото: Олексій Кулеба

Ракетний удар по Смілі 29 грудня

Нагадаємо, вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Київ. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

За словами президента Зеленського, під час масованих ракетних ударів 29 грудня РФ випустила по Україні близько 110 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 87 ракет та 27 ударних БПЛА вдалося збити.

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