Росіяни вперше скинули КАБи на Запоріжжя: куди "прилетіло" і що відомо про наслідки

У Запоріжжі до 17 зросла кількість поранених через обстріл. Ворог випустив по обласному центру та прилеглих селах щонайменше сім керованих авіабомб. Вони спричинили масштабні руйнування.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

"Загалом сімнадцятеро людей поранено. Серед них - 15-річний підліток. Четверо людей лишаються у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середній. Тут від ночі жителі розбирають понівечені оселі", - каже кореспондентка ТСН.

Люди розповідають, як пережили обстріл:

"Це все так миттєво відбувається. Я ледь встиг сховати голову від уламків. Якби я не лежав, не знаю, чи говорив би зараз з вами чи ні", - каже він.

"Я дуже злякалась! Всі вікна повилітали! Ні одного вікна цілого нема! Дуже було страшно!", - каже місцева жителька.

"Нічого не встигла. В коридор вибігла. І після того двері вилетіли - це все, що памʼятаю", - каже мешканка Запоріжжя.

Це перша атака авіаційними бомбами по Запоріжжю. Вибухи один за одним лунали близько 23:00 неділі. Люди саме були вдома. Загалом сім ударів по Запоріжжю та області. Побито 40 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, крамниці та ресторани, медичний центр та автомобілі. Внаслідок атаки Спалахнули пожежі. Рятувальникам довелося діставати людей із заблокованих осель. Вони зрізали двері та виводили мешканців у безпечне місце. Загалом 27 людей врятовано.

Росіяни обстріляли Запоріжжя

Тут і досі триває ліквідація атаки. Комунальники прибирають потрощені вулиці, а жителі намагаються закрити вибиті шибки та врятувати бодай якесь майно.

Новини ТСН 12:00 23 вересня. Удар КАБів по Запоріжжю! Зеленський в США

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 23 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: