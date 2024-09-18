Росіяни всю ніч обстрілювали Суми: яка ситуація у місті та куди "прилетіло"

Усю ніч і ранок Сумщину атакують ворожі дрони. Вибухи лунали один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів.

В обласному центрі усувають наслідки масованого удару — поетапно відновлюють постачання електрики і води. У місті пошкоджено енергетичний об'єкт, кілька годин тролейбуси не курсували, були знеструмлені всі об'єкти водоканалу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Усю ніч росіяни гатили по Сумах. Влада просила не покидати укриття. Силами ППО над Сумщиною було збито шістнадцять "Шахедів". У місті були влучання. Суми без світла, вода у кранах ледь текла, тролейбуси не вийшли на маршрути — ворог вдарив по об'єктах енергосистеми. Також пошкоджені будинки дачного масиву, один — повністю зруйнований.

Суми

Через приліт один із будинків зайнявся. Вранці без електрики також були жителі Сумського, Конотопського та Охтирського районів та ще семи дільниць. Об'єкти критичної інфраструктури — водоканали та лікарні — були підключені до систем резервного живлення

До обіду енергопостачання відновили. Водонасосні станції запрацювали у звичному режимі.

Суми оговтуються після тяжкої ночі

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОНАД 180 ВИБУХІВ! СУМЩИНА всю ніч і ранок під атакою ворожих дронів!

Нагадаємо, в ніч проти середи, 18 вересня, російські військові здійснили авіаційний удар по енергетичних об’єктах міста Суми. Окупанти атакували місто "Шахедами".

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