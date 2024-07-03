Росіяни всю ніч і ранок обстрілювали Херсон: що відомо про наслідки кривавих ударів

Всю ніч і ранок під обстрілами був Херсон. Постраждали комунальники та жителі Центрального і Корабельного районів. Також зруйновано центральний корпус Херсонської морської академії: від історичної будівлі залишилася одна стіна.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

Всю ніч і ранок росіяни з окупованого лівобережжя гатили по Херсону з "Градів". Під повторний обстріл потрапили рятувальники, які саме гасили пожежу після "прильоту".

Центральний корпус Херсонської морської академії потрапив під обстріл окупантів. Після російських влучань від старовинної будівлі залишилася лише фасадна стіна.

Росіяни обстріляли Херсон

Мешканка однієї з квартир каже - пощастило, що під час атаки її не було вдома. На кілька хвилин вона вийшла купити фрукти - це врятувало від поранень.

"Я ось з дому вийшла за абрикосами", - каже вона.

Під ворожий обстріл зранку потрапили комунальники, які прибирали місто. Поранено двох працівниць.

Корабельний район під обстрілами ледь не щодня. Тут прилетіло по приватних будинках. Медики кажуть: часто поранені не звертаються до медиків одразу. Сподіваються впоратись самі, але згодом таки викликають швидку. На місця обстрілів щоразу виїжджають і соціальні працівники, розгубленим людям у шоковому стані пояснюють, що робити далі.

Наслідки удару по Херсону

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 3 липня. Обстріл Херсона, мита ЄС, оновлення Резерв+

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