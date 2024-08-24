“Росіяни втомилися від війни”: експертка розповіла, як на настрої в РФ вплинула Курська операція

Політична аналітикиня відповіла, чи готові росіяни "йти з вилами на Кремль".
Росіяни втомилися від війни, але на вулиці ніхто не піде.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.
“Є загальна тенденція до втоми від війни, звичайно ж. І Курська операція посилює цю втому і змушує замислитися над тим, що треба домовлятися тут і зараз. Інша річ — що після цього. Чи готові люди виходити на вулиці чи йти з вилами на Кремль — ось питання. Ну якщо, приміром, якийсь підрозділ, тисяч 10 хоча б, пішов завтра на Кремль, я впевнена, що багато хто б до нього приєднався”, — вважає аналітикиня.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНИ!” Інтерв’ю, від якого мурахи по шкірі!
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