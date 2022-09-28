Росіяни вважають, що лише вони вміють думати: експерт пояснив, чому РФ атакує Одесу дронами-камікадзе

Однак українські зенітники швидко навчилися збивати ці дрони, які окупанти запускають по Одесі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

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"У росіян є дуже дивний комплекс. Вони чомусь вважають, що у цілому світі лише вони уміють керувати. Вони вважають, що лише вони вміють думати та ухвалювати рішення. Вони з якихось причин вирішили, що іранський дрон-камікадзе, у якого боєголовка важить 120 кг і який може бити лише по стаціонарних цілях, - це дуже ідеальна зброя для влучання по центрах ухвалення рішень, щоб загальмувати наш контрнаступ на Херсонщині. Але як бачимо, наші зенітники навчилися їх збивати усіма засобами, що мають під рукою", - сказав він.

Відомо, що російські війська запустили по півдню України вже понад 30 дронів-камікадзе від 10 вересня. Такі цифри оприлюднила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.