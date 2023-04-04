Росіяни взялися випалювати Костянтинівку, але клянуть ворога не всі місцеві мешканці

Свою примітивну тактику росіяни не змінюють – розбивають, знищують все те, до чого дотягується їхня артилерія. Знищили Бахмут, добивають Часів Яр, взялися за Костянтинівку.

Російські війська хоч і змушені економити снаряди, свою тактику на Донбасі не змінюють. Вони намагаються повністю знищити українські міста поблизу лінії фронту, щоб потім захопити їх. Останніми тижнями особливо важко мешканцям Костянтинівки - місто ворог розстрілює ракетами та системами залпового вогню, йдеться в ТСН.

У цих обстрілах важко шукати логіку, бо російські ракети зруйнували садочок, податкову службу, потрощили кілька багатоповерхівок і ще з півдесятка приватних будинків.

“Все це вивернуло, це перший вибух, я пішов у коридор, потім другий - я пішов у підвал, ще раз рвонуло. Приїхала швидка, почали кричати чи є постраждалі, вони заматюкалися, залаялися і в цей час ще раз”, - розповідає Андрій, який саме відрізає шматок тирсоплити, щоб затулити вибиті шибки.

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У сусідки квартира повністю потрощена, допомогти нема кому – дочка в лікарні з серцем, є онук, але той воює на фронті, захищає Україну. Каже, сама врятувалася дивом, лише повернулася з базару. “Тільки дійшла до порога, воно як бахнуло - раз, другий, я впала, валялася не знаю скільки, а от у цьому будинку двоє згоріли одразу”, - розповідає Віра Трофимівна.

У квартирі жінки усі вікна вибиті, речі побиті уламками, а вся підлога у битому склі. Вона зла на росіян з їхніми ракетами, а ще сердита на деяких недалеких сусідів. “У нас ще багато людей-придурків. Чекають-чекають, лаються зі мною, кажуть, що це Україна побила. Ну, що з цими людьми можна зробити, довести їм? Придурки! У нас ще такі люди”, - каже жінка.

Юрій прибіг з іншого кінця міста допомогти, підтримати свого товариша, у того теж квартиру російська ракета потрощила. Для Юри вороги – росіяни і він вірить, за скоєне ті обов’язково відповідатимуть. “Щоб цей Путін здох, собака бісівська, все одно Господь управить, повір, безкарно не буде. Від божого суду не втечуть, від цього - так, можуть втекти, а від того - ні”, - певен чоловік.

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