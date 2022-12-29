"Росіяни задіяли 13 літаків, два кораблі і тактичну авіацію": Ігнат повідомив, скільки ракет може бути випущено по Україні

Є літаки, які можуть запускати ракети Х-22. Активність висока.

Росіяни для масованого ракетного удару по Україні 29 грудня задіяли 13 літаків та два кораблі, а також тактичну авіацію.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, загалом може бути запущено ворогом близько 100 ракет.

"Росіяни задіяли близько 13 літаків, два кораблі, є тактична авіація. Є літаки, які можуть запускати ракети Х-22. Активність висока. Якщо задіяні 13 літаків та два кораблі, то можно зрозуміти, що може бути близько 100 ракет. Вони готові стільки витратити. Я думаю, що може бути близько 90 ракет", - повідомив Юрій Ігнат.

Він додав: "Попередньо по Києву вже є робота, є збиті крилаті ракети. Пізніше повідомимо про кількість ракет".

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше повідомив, що росіяни запустили по Україні напередодні Нового року понад 120 ракет.

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