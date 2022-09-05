Росіяни зафіксували запуск ракети із Бєлгородської області, яка рознесла десяток приватних будинків у Харкові

Запуск ракети бачили і самі росіяни, вони традиційно знімали її виліт з вікон, а вже за хвилину Харків здригнувся від потужного вибуху.

Росіяни знов обстрілювали Харків, влучання зафіксували у Новобаварському районі. Вирва від прильоту утворилась біля приватних будинків. Уламками та ударною хвилею позносило дахи, вибило вікна, трьох людей поранило, йдеться в ТСН.

Це були охайні будиночки з квітучими подвірями, але після прильоту ракети район більше нагадує давно забуте занедбане село. Хати без дахів та вікон, усе в уламках. Люди в розпачі, бо опинилися в епіцентрі прильоту російської ракети.

«По Новобаварському району міста Харкова було здійснено обстріл ракетою С-300 з території Бєлгородської області. Слідчі та прокурори змогли встановити вид за маркуванням і за залишками ракети, яка була на місці», – кажуть в місцевій прокуратурі.

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Запуск ракети бачили і самі росіяни, вони традиційно знімали її виліт з вікон, а вже за хвилину Харків здригнувся від потужного вибуху. «Параметри вирви стандартні для такого типу ракет. Майже 8 метрів у діаметрі та 3,5-4 метри вглибину. Вирва наполовину заповнена водою. Встановити її повну глибину неможливо», - повідомляє начальник вибухотехнічного управління ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Безрук.

Трьох людей з пораненнями довелося ушпиталити. А вже зранку місцеві вийшли на прибирання. Пані Алла виносить третє відро друзків зі свого будинку. В руках чималий уламок ракети, який ледь не вбив жінку. «Це те, що пролетіло повз голову. З одного вікна та через весь будинок в інше вікно. Даху немає, вікон немає, дверей немає, воріт немає, сараю немає, гаража немає», - каже жінка.

Така ж ситуація і в сусідів. Серйозні пошкодження в десятка будинків.

Уламки від ракети посікли будинки на кількох вулицях, в багатьох вибиті вікна та двері. Поки не залатають дірки, кажуть люди, вимушені переїхати до родичів.

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