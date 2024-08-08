Росіяни до смерті закатували полоненого "азовця" Іщенка в СІЗО: "Калина" розкрив моторошні деталі

Стали відомі моторошні подробиці смерті Олександра Іщенка, який служив водієм в "Азові". Заступник командира 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ Святослав Паламар "Калина" опублікував результати судмедекспертизи, які були надані дружині закатованого захисника. Її результати просто шокують.

Усі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Підтвердження жорстокого вбивства

Полонений росіянами військовослужбовець полку «Азов» 55-річний Олександр Іщенко помер у російському Ростові-на-Дону не своєю смертю — його вбили. Про це повідомив заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар на псевдо “Калина”. Зі згоди дружини покійного Іщенка Олени Паламар опублікував результати судово-медичної експертизи й довідку про причину смерті загиблого. Документи свідчать про те, що Іщенко помер від численних травм грудної клітини, завданих тупим предметом.

"Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті. Я звертаюсь до кожного українського високопосадовця, дипломата та правозахисника. До усіх, хто має голос та вплив на міжнародній арені: в ООН, Раді Європи та на інших світових майданчиках. Пані та панове, поки військові продовжують ризикуючи своїм життям захищати Україну на фронті, ви повинні робити все, щоб наші полонені повернулись до рідних цілими і здоровими. Це ваш обовʼязок», - написав він.

Розголос злочинів РФ

Згідно з результатами розтину, які опублікував Паламар, множинні переломи ребер, шок та Закрита тупа травма грудної клітки через "контакту з тупим предметом" призвели до смерті українського захисника Олександра Іщенка в російському полоні в СІЗО. Заступник командира бригади “Азов” додав, що про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій.

"Лише розголос, тиск на росіян та повернення наших полонених додому можуть зупинити ці вбивства. Дійте», - закликав він.

Що відомо про Іщенка?

До початку повномасштабного вторгнення Олександр Іщенко працював моряком. До територіальної оборони, у складі якої став на захист Маріуполя, він доєднався від початку великої війни. Був водієм. А у полон потрапив того ж, 2022 року. Рік тому росіяни в Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над українськими полоненими. На одному з фото донька Олександра впізнала свого батька.

"Здається, що – це дві різні людини, але на жаль ні. Це моя рідна людина, мій тато, який рік перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах. Поверніть усіх захисників Маріуполя додому, бо вони виконали свій обовʼязок перед країною", - написала донька у Мережі.

Інші воєнні злочини РФ

Росіяни закатували Олександра Іщенка. Вони морять полонених голодом у своїх катівнях. І це не єдині звірства, які чинять рашисти з українцями. Російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у Мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Реакція омбудсмана

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За його інформацією, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

“Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин – жорстоко розстріляли наших військовополонених на Запорізькому напрямку. Підтвердження цього – на відео. Близько десяти пострілів у бік беззбройних”, - сказав він.

Розпочато кримінальне провадження

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін і долає, що це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського.

“Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області”, - прокоментував Костін.

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Покарання буде!

У свою чергу, Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

“Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання”, - наголосив Лубінець.

Що відомо про злочини росіян?

Однак росіяни вчиняють злочини не лише щодо захисників, а й щодо цивільних. Днями у Мережі з’явилось відео, на якому окупант розповідає про воєнні злочини в Авдіївці, включаючи жорстоке поводження з цивільними. Ім’я вбивці - Рустам Гарєєв. Він підписав контракт у Ханти-Мансійському окрузі, що майже за 3 тисячі кілометрів від України. У полон до ЗСУ солдат 41-ї бригади армії РФ потрапив під Очеретиним. Його перший бій відбувся в Авдіївці. Загалом події у місті окупант характеризує як "захоплення, зачистка та закріплення". Загарбники шукали "місце, де дислокуватися", й обрали підвал. Та там було двоє місцевих, приблизно 37 років.

"Командир з позивним "Омськ" подумав, що вони - коригувальники. І ми їх ліквідували. Спочатку поламали прикладами, били по руках, по ногах, хвилин 20. Потім знайшли мотузки та повісили», - зізнався російський злочинець.

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Що ще відомо про злочини росіян?

Далі він повідомив, що в іншому підвалі, "шукаючи укриття від мінометів", побачили жінку з двома дітьми - дівчатами 11 і 13 років. Росіяни розпитали, чому вони не поїхали, виявилося, що їм нема куди їхати. Той-таки "Омськ" наказав заклеїти усім цивільним роти скотчем.

"Ми просто шукали укриття від міномета. Виявили жінку 38 років та двох дівчат 11 і 13 років. В результаті надійшла команда від командира групи "Омськ" закрити рота скотчем усім трьом. Потім, починаючи з дорослої, почали насильницькі дії. Згодом ставили до стіни й розстрілювали", - розповів окупант.

Ґвалтували дітей при батьках!

Росіянин додав, що одного разу окупанти "застосували насильницькі дії" щодо двох жінок 38-40 років, а потім відвели у підвал. Там виявили дівчинку 10 років – її зґвалтували при батьках! За словами цинічного загарбника, усе це загалом зайняло близько двох годин, а закінчилося, традиційно, розстрілом. За успішну службу окупанта було підвищено до молодшого лейтенанта. Вочевидь, для росіян термін “успішна служба” оцінюється кількістю зґвалтованих українців - жінок та дітей.

Буденність зла

Нагадаємо, що коли тривали бої за Авдіївку, на російському телебаченні говорилося, що цивільні чекають, доки солдати Путіна "звільнять їх від нацизму". Те, що розповів Гарєєв, цілком стає в один ряд зі злочинами нацистів. А найбільше вражає те, як спокійно він говорить про свої дії. І як охоче заміняє слово "ґвалтування" на "вчинення насильницьких дій", "вбивство" – на "ліквідацію". І як добре пам'ятає всіх своїх жертв.

В тому уривку, який виклали на каналі "Полонені СВО", Гарєєв не вибачається і не рефлексує над своїми діями. Він частково покладає провину на командира, який віддав наказ, але не повідомляє, що виконавці наказу хоч якось піддали сумніву необхідність вбивати та ґвалтувати.

Нагадаємо, стала відома причина смерті полоненого "азовця" Іщенка в російському СІЗО.

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