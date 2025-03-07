Росіяни залишають в українській землі небезпечні пастки: експерти розповіли, що робити

Російські окупанти залишають у землі багато мін. На розмінування територій можуть піти роки.

За понад тисячу днів повномасштабної війни Україна стала найбільш замінованою країною світу. Касетними бомбами, мінами-пастками та осколками від снарядів всіяна третина нашої території. Іноземні аналітики пишуть - щоб усунути цю загрозу, українцям знадобиться майже 800 років.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Яка ситуація із замінуванням української території

За оцінками ООН, Україна - найбільш замінована країна у світі. Навіть на тлі таких держав як Сирія чи Афганістан, де бойові дії теж тривали більше 10 років. Вибухонебезпечні предмети забруднили нашу територію розміром з Хорватію, Бельгію, Швейцарію, Нідерланди та Люксембург - разом узяті.

Угіддя на Київщині площею в 10 гектарів обстежують вже два роки. Тут окупанти у 2022 тримали свою техніку, коли штурмували столицю. Крок за кроком демінери ретельно обстежують поверхню ґрунту. Такими темпами - один сапер на день може розмінувати до 20 квадратних метрів території. Усе залежить від особливостей рельєфу та концентрації вибухівки.

"Але коли нам дали механічні засоби, механікою ми можемо підготувати територію за день близько 500-700 квадратів", - каже керівник операційного напрямку в центральному регіоні Іван Ряба.

Спеціальний пристрій має назву "робокат". Його головна місія - знайти розтяжки, які могли по собі залишити росіяни. Керує пристроєм 24-річний Андрій.

З початку повномасштабного вторгнення наземні міни вбили більш як три сотні цивільних. Ще понад 800 людей поранило. Це - дані Центру протимінної діяльності. Найбільше таких випадків зафіксували у полях. Аби бодай мінімізувати небезпеку, уряд ініціював очищення територій, що перш за все задіяні в господарській діяльності.

"В нас є дві цифри. З якої ми починали – це 174 тисячі квадратних кілометрів. Територія, яка зазнала впливу війни. За останні два роки повернули до продуктивної експлуатації - 35 тисяч квадратних кілометрів", - каже заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За оцінками Світового банку, розмінування України коштує від 2 до 8 тисяч доларів за гектар. Але є спосіб здешевити цей процес.

"В середньому вартість робіт в цій програмі в районі 1,5 тисячі доларів за гектар", - каже заступник міністра економіки.

На програму, про яку говорить заступник міністра економіки, в держбюджеті є мільярд гривень і вона передбачає розмінування фермерських угідь. Тільки за цей рік аграрії подали близько 30 заявок на перевірку і очищення їхніх земель.

Як розміновують Україну

В організації британця Пітта Сміта працює півтори тисячі людей. Його компанія - найбільший оператор із гуманітарного розмінування в Україні.

"З початку повномасштабного вторгнення ми виявили та знищили 36 тисяч боєприпасів. Ми використовуємо і супутникові знімки, і літаємо дронами. Штучний інтелект однозначно прискорює процес розмінування, щоб визначити, куди росіяни засунули ті міни та снаряди", - каже керівник програми гуманітарного розмінування HALO TRUST UKRAINE Пітт Сміт.

Пітт Сміт

ТСН демонструють роботу величезного агродрона. До його основи причепили магнітометр. Цей прилад фіксує будь-які предмети, що містять залізо. Аби двигуни безпілотника не заважали роботі - спецмагніт закріпили на довгій підвісці.

"І система унікальна саме тим, що дозволяє уникнути розхитувань. І при цьому вона не повністю зафіксована, так що будь-які зачеплення на реальних місіях не будуть призводити до того, що дрон впаде", - каже засновник благодійного фонду "Поступ" Влад Козак.

Дрон для розмінування

За день така система, прогнозують - може дослідити до 40 гектарів території. Дані накопичуються у чорній коробці під назвою "даталогер". Всю інформацію звідти архівують, аби в подальшому створити базу магнітних полів.

Закордонний досвід

У містечку Пея, що на північному заході Косово, знаходиться одна з найвідоміших у світі тренувальних баз із розмінування. Серед студентів чимало наших. Сюди торік у жовтні завітала наша кореспондентка Оксана Радіонова.

Навчання тут тривають п’ять тижнів. Далі іспит - зі знешкодження різних типів вибухівок. За статистикою його провалюють 5 відсотків учнів, АЛЕ - не українці. Тутешні інструктори кажуть, що наші надзвичайно вмотивовані й дуже швидко вчаться.

"Ця здатність жінок робити одночасно декілька справ і бачити одразу кілька речей - вона тут дуже в нагоді", - каже саперка Наталія Мироненко.

Що кажуть екологи

Нині в Україні працює 83 сертифікованих операторів протимінної діяльності. А це більше 5 тисяч саперів і понад 200 одиниць техніки.

Якісь землі, вочевидь, доведеться законсервувати, каже екологиня Катерина Полянська. Вона була у десятках експедицій в деокупованих регіонах і зібрала сотні зразків ґрунту з областей, де точилися бої. Її висновки - земля звідти містить важкі метали, як-от: свинець, титан, нікель, мідь, кадмій.

"За офіційними алгоритмами навіть місце, де проїхала російська техніка, вважається потенційно забрудненим. Дуже небезпечним і токсичним є ракетне паливо. Ми радилися з хіміками і вони сказали, що цей ґрунт - з ним вже нічого не можна зробити. Його треба тільки вибрати, перевезти спеціальною установкою і спалити", - каже Катерина Полянська.



Наразі час, необхідний для очищення всієї України від мін, можна оцінити лише приблизно. Якщо взяти за основу формулу, яку зазвичай наводять експерти: "один рік війни - це десять років розмінувань", то станом на зараз, у нас попереду вже сто років роботи.