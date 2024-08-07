Росіяни залишили людей на Дніпропетровщині без води та нещадно нищать їхню громаду: фото, відео

Після підриву Каховської ГЕС у Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині зникла питна вода. Спочатку її підвозили цистернами, згодом почали давати з іншої водойми, однак вода була поганої якості. Люди чекали на будівництво нового магістрального водогону, втім громаду з понад десятьма тисячами населення до проєкту не включили.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Пані Валентина каже, що нарешті з її крану тече вода, але вона далась селянам потом та кров'ю. Бо тягнули мережу самі, під обстрілами. Вибору не було, бо після теракту на Каховській ГЕС вода у кранах зникла.

Пані Валентина

Виключно на привозній воді люди жили кілька місяців. Далі до мереж під’єднали технічну. Утім користуватись нею було неможливо.

Овочі що поливали тією водою на городах сохли. Велику надію жителі кількох сіл покладали на новий магістральний водогін. Коштом державного бюджету його почали будувати із Запоріжжя через Нікополь та Марганець на Покров.

"Менше, ніж за рік ми зробили водогони. Побудували одне із наймасштабніших будівництв. Сьогодні ми проінспектували ці водогони працюють, вони дають воду і забезпечують той необхідний дебіт для водоканалів, які працюють в містах Нікополь, Марганець Покров, Кривий Ріг", каже в.о міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков.

Василь Шкураков.

Однак Червоногригорівська громада, де понад 10 тисяч мешканців, до проєкту так і не потрапила.

"На жаль, в проєкт наша громада не зайшла, по невідомим мені причинам. Попали туди тільки великі міста – Марганець, Нікополь і місто Покров. Зібрались з депутатами, зібрались з активом, було прийняте рішення виготовити проєкт про приєднання нашої насосної станції до магістрального водопроводу", - каже голова Червоногригорівської селищної ради Олександр Прокопенко.

Це означало - громада власним коштом мала тягнути мережу до нового центрального водогону і під'єднуватись до нього. Три мільйони гривень надали міжнародні фонди. Ще мільйон зібрали самі.

Вода, що тече новими мережами коштує цілих 55 гривень за куб. Але ж альтернативи в селян нема. Та й ще час від часу ворожа артилерія перебиває мережі. А росіяни з окупованого Енергодара відстежують та б'ють по ремонтних бригадах.

"Умови дуже складні, тому що майже щогодини в нас загрози артобстрілу, загроза атаки дронів-камікадзе. Якщо ворожа армія бачить проведення деяких робіт, які проводяться на території населених пунктів в зоні видимості, майже завжди ці люди наражаються на небезпеку", - каже головний спеціаліст відділу ЖКГ Червоногригорівської ОТГ Євген Рак.

Питна вода у Червоногригорівці

Від початку повномасштабного вторгнення у Червоногригорівці загинули 11 людей, майже два десятки дістали поранення. Півтори тисячі будівель пошкоджені чи зруйновані. Але попри все тут пораються на городах та розбивають сади.

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