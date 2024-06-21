Росіяни залишили в Україні смертоносні "подарунки": що відомо (фото, відео)

Вже два роки триває розмінування села на Харківщині.

По пів тисячі вибухонебезпечних предметів щотижня знищують на Харківщині. Звільнені території нашпиговані нерозірваними снарядами та мінами. Сапери обстежують населені пункти, аби людям змогли повернути до осель світло та газ. Втім роботи тривають повільно, адже смертоносного заліза дуже багато. Лише в Ізюмському районі за майже два роки знайшли понад 37 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Село Кам’янка, що під Ізюмом. За пів року окупації росіяни його повністю знищили та замінували кожен метр. Металошукач саперів пищить безперестанку.

Вже два роки триває розмінування Кам’янки. На підмогу прибули фахівці з інших регіонів. Одну вулицю розміновують сапери з Києва. Іншу - з Одеси. Олександр вже мав досвід робіт на Миколаївщині, тепер - Харківщина. За його прогнозами, на розмінування України підуть десятиріччя.

Кам’янка

"До війни ми їздили по заявках по Другій світовій. Теж були вибухові артснаряди. Це мабуть правнуки наші ще будуть завершувати цю справу", - каже старший сапер Олександр Пужайло.

Серед зарослів трави сапери натрапили на небезпечну знахідку.

"Граната Ф-1 першої категорії, яка знаходилась біля приватного будинку. На лінії, де ми працюємо, саперами було обстежено провірено. Граната була вилучена", - каже начальник відділення піротехнічних робіт В'ячеслав Харченко.

Граната

Найбільше у Кам’янці знаходять саме протипіхотних мін-пелюсток. Непомітні пластикові сюрпризи росіяни розкидали дистанційно - запуском з систем залпового вогню.

"Він іде фугасний, на нього трохи натиску і він буде ініціювати", - каже старший сапер Анатолій Тирон.

Мінна небезпека

Такі "пелюстки" познаходив у себе на городі пан Костянтин. Попри ризик чоловік взяв вибухівку на лопату та виніс подалі від дому. А тепер готується збирати перший після звільнення села врожай на своєму городі.

Та найбільше люди в селі чекають на відновлення світла. Лінії електропередач тут обірвані, стовпи від вибухів попадали на хати. Підібратися до них аби відремонтувати, енергетики не можуть, бо міни скрізь. Сапери порівнюють такі замінування з іншими регіонами.

"Тут набагато, набагато все більш заміновано, саме протипіхотними мінами, касетними елементами, які наразі навіть зараз постійно вибухають", - каже начальник відділення піротехнічних робіт В'ячеслав Харченко.

Скільки ще триватиме розмінування села ніхто не береться прогнозувати. Через небезпеку для життя більшість селян не наважуються повернутися до своїх домівок.

Село на Харківщині

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