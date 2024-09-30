Росіяни запустили по Запоріжжю 13 КАБів: куди "прилетіло" і які наслідки

Стан двох жінок, постраждалих унаслідок авіаударів по Запоріжжю, залишається тяжким. Напередодні ворог масовано атакував місто – випустив по ньому 13 керованих авіабомб. Поранень зазнали 16 людей, серед них підліток і 8-річна дівчинка. Один КАБ зруйнував цІлий під'їзд багатоповерхівки. У приватному секторі на руїни перетворилися 5 будинків, десятки пошкоджені вибуховими хвилями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Напередодні близько 6 ранку росіяни атакували Запоріжжя 13 КАБами. Били по підприємствах, атакували залізницю та житлові будинки, коли у вихідний люди ще спали.

"Проснулись від того, що на мене впала стеля, ну гіпсокартон, тому не вбило. Вікон нема, двері пошкоджені, потолок упав, меблі потрощені", – каже жителька Запоріжжя Наталія.

Наслідки удару по Запоріжжю

Один з під'їздів перетворився на руїни. З-під уламків багатоповерхівки надзвичайникам вдалося врятувати жінку. Її затиснуло між плитами.

"Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин, рятувальники за допомогою спеціального обладнання змогли деблокувати жінку, вони здійснювали психологічну підтримку, щоб жінка не втратила свідомість, у такі моменти це дуже важливо. Також рятувальники відшукали в одній з потрощених квартир кішку Меган і передали налякану тварину власникам", – каже речниця ГУ ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева.

Росіяни знищили житло літньої пари. Чоловікові – 91 рік, він пережив Другу світову. Мешкає з дружиною на другому поверсі – їхня квартира, як і сусідні, теж без вікон, вся засипана склом і уламками.

"Ми з дружиною саме збиралися попити чогось, не встигли. Вся поверхня дивану вкрита склом, у мене теж повпивалися друзки, я так порозчісував, повикидав", – каже Дмитро.

Місце російського обстрілу

Ворожі бомби поцілили і по приватному сектору Запоріжжя – зруйновано 5 житлових будинків. Пан Сергій тепер до своєї хати заходить через вікно. Ось у цій кімнаті, де стіни пробиті уламками, а довкола від вибухової хвилі розкидані речі та меблі, спала його 71-річна мати. Швидка забрала її до лікарні.

Панові Сергію, чий будинок потрощило авіабомбою, приїхали допомогати родичі та друзі.

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