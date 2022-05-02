Росіяни заробляють на крові, а потім ці гроші везуть як туристи до Греції та Туреччини - Зеленський

Президент України наголосив, що потрібно обирати, ти за правду або ні.

Росіяни заробляють на крові, а потім ці гроші везуть як туристи до Греції та Туреччини.

Тим часом, наприклад, Туреччина, з одного боку, виступає як посередник і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, готує паралельно декілька туристичних шляхів.

Про це він заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ, відповідаючи на запитання, як він оцінює суперечливі дії Туреччини – її спроби у миротворчій місії щодо України та Росії водночас, військові дії для провокації Греції.

"Коли ти перебуваєш у стані війни, ти повинен зробити максимум, щоб об'єднати навколо себе держави, навіть ті держави, які історично мають складні відносини. Ми повинні зробити все, щоб на нашому боці були всі такі держави, тому що Україні потрібні партнери і потрібні друзі. В іншому випадку, ми просто не зможемо перемогти агресію Російської Федерації. З іншого боку, я повинен бути з вами відкритий абсолютно, наприклад, у нас є підтримка Туреччини, і є підтримка Греції. Але у нас є питання, скажу вам чесно, і щодо Туреччини, і є питання щодо Греції. Це життя. І у кожної держави є свої зацікавленості, є свої інтереси. Я хотів би, щоб всі у Греції підтримували нас, я хотів би, щоб вони обрали саме нашу сторону. Але сталося так, як сталося. Але найголовніше, що зараз ми відчуваємо підтримку. І найголовніше – що люди Греції нас підтримують. Я їм за це вдячний. З іншого боку, в Греції виникає момент, я розумію, чому: тому що багато грошей приходить в бюджет від туризму. І звісно, російський туризм привозив до Греції багато грошей довгі-довгі роки. Ми вважаєм, що вони (росіяни – ред.) заробляють на крові, а потім ці гроші ввезуть", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що така сама ситуація у Туреччині.

"З одного боку, Туреччина виступає як посередник і підтримує Україну важливими кроками. А з іншого боку, ми бачимо, як наприклад, готує паралельно декілька туристичних шляхів. Спеціально для російського туризму. І ми це також бачимо. І я, якщо ми хочемо мати дружні відносини, я як президент повинен це говорити, що так просто неможна. Неможна так ставитись, це подвійні стандарти. Це не зовсім справедливо. І тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. І вважаю, що так не може бути. Потрібно обирати, ти за правду або ні", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні.

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