"Росіяни завозять їх фурами": волонтери б'ють на сполох через складнощі з постачанням дронів в Україну

Українські волонтери вже декілька днів б'ють на сполох – через бюрократичні перепони виявилось складним постачати для фронту певний вид важливих дронів. Йдеться про "Mavic 3", за допомогою яких українські військові можуть відстежувати ворога та зберігати життя захисникам нашої країни.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила відома волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

"Проблема не вирішена. Потрібно, щоб Державна служба експортного контролю перестала визнавати ці дрони товаром подвійного призначення. Потрібно, щоб почала визнавати їх такими, якими вони є в законодавстві США та ЄС – звичайні цивільні дрони", - підкреслює Берлінська.

На питання про те, чому так сталось, що багато дронів застрягли на кордоні, Марія відповіла нам так: "Відповідей може бути кілька. Своєю чергою, товар подвійного призначення – це товар, який може використовуватись і в цивільній сфері, і в військовій. Але це не означає, що повинні штучно створюватись перешкоди. Виробник в Китаї декларує ці дрони як цивільний товар. Не потрібно ускладнювати, тому що ціна – життя людей. В той же час росіяни завозять ці дрони на фронт фурами, тисячами, без усіляких перешкод. Вони це роблять для корегування вогню по нам. Ціна дуже висока. Деякі люди, експерти вже схиляються до думки, що такі перешкоди – це свідома диверсія, свідомий саботаж. У дуже багатьох волонтерів через це застрягають партії на кордоні. Волонтери вимушені вимушені тижнями збирати необхідні документи, відволікаючи командирів, бойових офіцерів. Останні вимушені їхати в штаб, брати печатки. Втрачається час".

За словами Берлінської, цінність тих дронів полягає в тому, що завдяки ним українські військові можуть мати можливість відстежувати пересування ворога на відстані до 10 км.

Своєю чергою, в Держслужбі експортного контролю відповіли, що звинувачення на їхню адресу є необгрунтованими.

В своєму роз’ясненні щодо цієї ситуації керівництво Держслужби експортного контролю серед іншого зазначило:

"Одразу хочемо зазначити, що проблеми волонтерів можуть бути повʼязані з неоднозначністю трактування терміну "нецивільне використання", який міститься у додатку 2 до Постанови (постанова Кабміну – Ред.) та не має визначення в законодавстві про експортний контроль. Разом з цим, з точки зору експортного контролю, нецивільними можуть бути лише товари військового призначення. До категорії нецивільних не можна відносити товари подвійного використання, оскільки законодавство визначає їх як товари, що в першу чергу мають цивільне призначення. Тому на нашу думку вирішення цього питання можливе шляхом уточнення цього терміну у постанові".

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