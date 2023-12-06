Росіяни заявили, що "взяли" Мар'їнку: хто контролює місто та яка там ситуація - ексклюзивний репортаж ТСН 

ТСН побувала у Мар'їнці.
Місто Мар'їнка Донецької області - це суцільні руїни, де відбуваються вуличні бої. Там цілодобово тривають ворожі штурми та артилерійські обстріли. Уже тиждень як окупанти рапортують, що, нібито, взяли це місто під контроль. Утім, це - дезінформація, кажуть наші військові.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.
Потрапити до міста складно через активність окупантів
Марʼїнка - фактично передмістя Донецька. Місто зруйноване повністю, там тривають активні бойові дії. Потрапити туди для журналістів - це велика удача.
"Але є правило: заїхати можна лише затемна. Тому частину сюжету ми зніматимемо на камеру нічного бачення. Якість її не дуже, але вже як є", - зазначає Іван Петричак.
Боєць Євген розповідає, що біля Мар'їнки постійно "полюють" російські дрони, а тому військові тут пересуваються із вимкненими фарами автомобіля. Таким чином і здійснюється підвезення боєприпасів.
Місто знищене, укриттів немає
ТСН приїхала до командного пункту, де постійно лунають вибухи. Військові кажуть, що це ще тилове місце, а на "нулі" ще гірше. Рухатись далі - неможливо. Командир пояснює: місто поруйноване до щенту, ховатися - ніде. Бої важкі, а ще складно доставляти сюди нових бійців та озброєння, бо шансів дорогою потрапити під ворожий вогонь - 99 зі 100.
"Сьогодні було два штурми. Відпрацювали, відбили, все добре. Накрошили їх, тобто хватає там у них "200", втрати ворога є і знатні. Тобто пішли в лоб - не змогли, получили по шиї. Також намагаються з флангів обійти. Відсікаємо ці ділянки", - каже військовий Юрій.
Евакуація пораненого захисника
Аеророзвідники помітили, як серед темряви та суцільних руїн, українські десантники намагаються евакуювати свого пораненого.
"Відбувся артобстріл, оскільки тут така обстановка, обстріл був, хлопця відкинуло і зламав ногу. Завдання по можливості забрати трьохсотого і вивезти його до медиків для надання допомоги", - кажуть військові.
Через щільність вогню дістатись до пораненого довго не вдається, згодом побратими таки дістали захисника. Проте через внутрішню кровотечу та зневоднення український воїн помер.
Ситуація у Марʼїнці надважка
Ситуація в Марʼїнці надважка: дистанції - мінімальні, а ворожі штурми - цілодобові.
За останні місяць окупанти втратили тут до пів сотні одиниць техніки, знищеній ворожій піхоті наші бійці вже втратили лік
"Стійкість десантників 79-ї бригади - показник міці всіх Збройних Сил! Взяти під цілковитий контроль Марʼїнку, поруч із Донецьком, окупанти намагаються майже два роки. Ворог зруйнував місто повністю, але пройти - не зміг й досі!", - зауважує кореспондент ТСН.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Цілодобові штурми, обстріли та вуличні бої! Репортаж ТСН з дощенту зруйнованої Мар'їнки
Нагадаємо, російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ нібито окупувала Мар'їнку.
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