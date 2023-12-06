Росіяни заявили, що "взяли" Мар'їнку: хто контролює місто та яка там ситуація - ексклюзивний репортаж ТСН 

Місто Мар'їнка Донецької області - це суцільні руїни, де відбуваються вуличні бої. Там цілодобово тривають ворожі штурми та артилерійські обстріли. Уже тиждень як окупанти рапортують, що, нібито, взяли це місто під контроль. Утім, це - дезінформація, кажуть наші військові.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Потрапити до міста складно через активність окупантів

Марʼїнка - фактично передмістя Донецька. Місто зруйноване повністю, там тривають активні бойові дії. Потрапити туди для журналістів - це велика удача.

"Але є правило: заїхати можна лише затемна. Тому частину сюжету ми зніматимемо на камеру нічного бачення. Якість її не дуже, але вже як є", - зазначає Іван Петричак.

Боєць Євген розповідає, що біля Мар'їнки постійно "полюють" російські дрони, а тому військові тут пересуваються із вимкненими фарами автомобіля. Таким чином і здійснюється підвезення боєприпасів.

Місто знищене, укриттів немає

ТСН приїхала до командного пункту, де постійно лунають вибухи. Військові кажуть, що це ще тилове місце, а на "нулі" ще гірше. Рухатись далі - неможливо. Командир пояснює: місто поруйноване до щенту, ховатися - ніде. Бої важкі, а ще складно доставляти сюди нових бійців та озброєння, бо шансів дорогою потрапити під ворожий вогонь - 99 зі 100.

Мар'їнка

"Сьогодні було два штурми. Відпрацювали, відбили, все добре. Накрошили їх, тобто хватає там у них "200", втрати ворога є і знатні. Тобто пішли в лоб - не змогли, получили по шиї. Також намагаються з флангів обійти. Відсікаємо ці ділянки", - каже військовий Юрій.

Військовий Юрій

Евакуація пораненого захисника

Аеророзвідники помітили, як серед темряви та суцільних руїн, українські десантники намагаються евакуювати свого пораненого.

"Відбувся артобстріл, оскільки тут така обстановка, обстріл був, хлопця відкинуло і зламав ногу. Завдання по можливості забрати трьохсотого і вивезти його до медиків для надання допомоги", - кажуть військові.

Через щільність вогню дістатись до пораненого довго не вдається, згодом побратими таки дістали захисника. Проте через внутрішню кровотечу та зневоднення український воїн помер.

Місто Мар'їнка Донецької області.

Ситуація у Марʼїнці надважка

Ситуація в Марʼїнці надважка: дистанції - мінімальні, а ворожі штурми - цілодобові.

За останні місяць окупанти втратили тут до пів сотні одиниць техніки, знищеній ворожій піхоті наші бійці вже втратили лік

"Стійкість десантників 79-ї бригади - показник міці всіх Збройних Сил! Взяти під цілковитий контроль Марʼїнку, поруч із Донецьком, окупанти намагаються майже два роки. Ворог зруйнував місто повністю, але пройти - не зміг й досі!", - зауважує кореспондент ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Цілодобові штурми, обстріли та вуличні бої! Репортаж ТСН з дощенту зруйнованої Мар'їнки

Нагадаємо, російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ нібито окупувала Мар'їнку.

Читайте також: