Росіяни заявили, що знищили всі танки Stridsvagn: що кажуть воїни ЗСУ і чи правда це (фото, відео)

Росіяни заявили, що на Лиманському напрямку знищили всі танки, які надала Україні Швеція. Ба більше, пропаганда стверджує, що нібито Швеція цей "факт" визнала.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Росіяни збрехали про знищення шведських танків

Наш кореспондент Андрій Цаплієнко працював з 21-ю бригадою, де воюють іноземні танки, і викрив росіян на брехні. Втрати у техніці є. Але більшість бронемашин продовжує бити ворога. Наші журналісти стали першими, кому вдалось побачити разом і шведські танки, і німецькі в умовах війни.

"У цього броньованого звіра дуже складне скандинавське ім’я - Stridsvagn 122. Він є братом-близнюком німецького Leopard, але, на відміну від свого німецького родича, краще пристосований до складних умов нашої війни. Російські ЗМІ заявляють, що, мовляв, армія окупантів спалила всі десять таких танків, які Швеція надала Україні. Що ж, ось він, цілий, неушкоджений, один з тих самих десяти танків, які так звитяжно знищила роспропаганда", - наголошує Андрій Цаплієнко.

Що відомо про танк Stridsvagn

Шведський танк - покращена ліцензійна копія Leopard 2 А5. Посилена ходова дозволяє йому не втрачати маневреності на українському розпутті навіть попри додатковий масивний бронезахист.

"Краще них в світі немає, але для певного завдання. Це нічний мисливець. У нього потужний нічний приціл. Вони запрограмовані на те, щоб побачити противника до того, як він побачить тебе, і зробити перший постріл до того, як це зробить супротивник", - каже командир танкового батальйону 21-ої ОМБр "Німець".

"Німець"

У російських машинах спочатку потрібно розігріти ствол першим снарядом, і лише потім вести прицільний вогонь, закордонні танки стріляють "на холодну". Тому результат двобою з Т-72, як правило, заздалегідь вирішений.

Саме тому російські танкісти уникають дуелей зі шведськими танками, або тим більше - з Leopard 2 шостої серії, які мають ще кращу і довшу гармату.

Півтори тисячі кінських сил. Вдвічі більше, ніж видає Т-64. Поставити на місце гусеницю, якщо злетіла, – справа кількох хвилин. Для цього є спеціальні накладки. Екіпаж має вижити – це пріоритет для конструкторів Leopard.

"Я на місці командира у танку Leopard 2A6 і одразу розумію, що все тут зроблено для виживання екіпажу. По-перше, тут все зручно, до всього можна дотягнутися, все зроблено раціонально, так, щоб командир зробив менше помилок під час бою. По-друге, тут немає боєкомплекту по колу, тобто, зменшений шанс детонації і відриву башні. І, по-третє, тут достатньо багато місця, щоб сидіти, і швидко евакуюватися. І я можу зробити це в бронежилеті, чого точно не можна зробити в російських або, знову ж таки, в радянських танках", - пояснює Андрій Цаплієнко.

В одну із таких машин було влучання. Вийшов з ладу приціл. Але екіпаж залишився живий.

Stridsvagn

У командира танкового батальйону 21-ої ОМБр на війні загинув син

Син комбата також командував танковим підрозділом. Воював на вітчизняних танках. Кілька місяців тому героїчно загинув під Бахмутом.

"Він піклувався про особовий склад, він перед боєм все прораховував. По танку мого малого було вісім виходів ПТУРів, тобто, вижити було просто нереально", - каже "Німець".

Від шквального вогню, який вели росіяни, не врятував би ані німецький, ані шведський танк.

Батько каже, тіло хлопця й досі в сірій зоні. Забрати неможливо. І для комбата весь сенс його життя сфокусувався в одну ціль – війну до перемоги.

Stridsvagn

"Чесно кажучи, я не хочу нікого вбивати. Абсолютно не хочу. Я мирна людина. Я сад люблю. Але поки вони на моїй землі, і поки я буду в змозі пересуватися, я буду їх знищувати", - каже "Німець".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Stridsvagn 122. Збройні Сили вперше показали ТСН шведський варіант "Леопарда" на фронті

Нагадаємо, загарбник поскаржився на недбалість командування. Мовляв, через неї український дрон уразив російський танк.

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