Росіяни змінили тактику ракетних ударів і обрали нові цілі: експерт розповів, які об'єкти у найбільшій небезпеці

Зараз кількість крилатих ракет РФ у масованих залпах знизилася до 50-60% і буде падати далі, вважає Катков.

Енергетичний терор окупантів не вдався, тому вони вибрали нові цілі для атак. Головний редактор військового порталу Defence Express Олег Катков вважає, що найближчим часом окупанти будуть бити по стратегічних об’єктах, нафтосховищах, гідроспорудах і цивільних будинках.

Таку думку Катков вислов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Зима завершилася, завершується опалювальний сезон в Україні. Ворог буде переносити акцент ударів з об’єктів енергетичної інфраструктури, хоча й такі удари не виключені, на інші цілі. За даними ГУР МО, вони будуть намагатися бити по стратегічних об’єктах, які мають великий вплив на економіку, по нафтосховищах — об’єктах, які будуть мати безпосередній вплив на полі бою. Водночас це не виключає те, що будуть під загрозою гідротехнічні споруди, тому що зараз ураження та знищення дамб може мати вкрай негативні наслідки. Рашисти вже били по дамбах. Ще є аспект того, що ворог просто завдає терористичних ударів по містах. Тобто це також ніхто не відміняв", - зауважив він.

За словами Каткова, раніше кількість крилатих ракет у масованих залпах становила 80-90%, зараз вона знизилася до 50-60%, і така тенденція буде поглиблюватися.

"Водночас не треба забувати, що за даними ГУР МО, ворог зберігає виробництво крилатих ракет. Тобто вони вироблять, за його оцінками, на місяць 40 одиниць. Навіть,якщо цього місяця вони на запускали жодної ракети, через місяць в них вже є 40, і вони можуть їх запустити. Вони диверсифікують кількість саме ракет у залпі, але збільшується кількість, наприклад, Х-22, «Кинджалів», «шахедів», С-300 тощо", - наголосив експерт.

Нагадаємо, у ГУР МО повідомили, що росіяни змінили тактику ракетних ударів. Окупанти не можуть випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як було раніше. Насправді ворог вже застосовує "шахеди", щоб розхитати нашу ППО.

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