Росіяни знищили унікальний кардіоцентр, де оперували дітей: чи вижило немовля, якому у момент удару робили операцію

340 мільйонів гривень потрібно, аби відновити Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Він розташований на території "Охмадиту" і всього за 30 метрів від епіцентру влучання восьмого липня. У момент атаки, у закладі оперували трьох немовлят.

Як склалася їхня доля і де зараз новонародженим рятують серця - у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Медперсонал розповів про ракетний удар

Будівля Центру дитячої кардіології та кардіохірургії розташована на території "Охматдиту".

"Епіцентр російського удару припав по той бік кардіоцентру. Тож, коли заходиш усередину, ніби все добре. Хіба що дивують покинуті дитячі візочки і жодної людини", - каже кореспондентка ТСН.

У порожній залі лишень пані Валентина. Працівниця реєстратури відповідає на численні дзвінки і упорядковує документи. Коли згадує ракетну атаку - ледь стримує сльози.

"Ми тільки дійшли до перших дверей у бомбосховище - перший вибух. Почали вже туди бігти. Потім другий приліт і на нас почала сипатися стеля", - каже вона.

Росіяни вдарили по кардіоцентру під час операції

Основна ударна хвиля припала на операційні. Там було одразу три маленьких пацієнти. Одну операцію вже завершували. Іншу саме - готували. Третя була у розпалі.

Кадри з операційних перелякано фіксує сам персонал. Від вибухової хвилі, згадуть, усі впали. Окрім дитини, що була під наркозом, на операційному столі.

Операційна після російського обстрілу

"Вибило шибки і бруд потрапив дитині у рану. Це катастрофічно. Бо ми у стерильних умовах. Хірурги чистили рану, антисептикам", - каже Вадим Ткачук, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії.

У самому відділенні реанімації загалом було 18 дітей, деякі на штучній вентиляції легень. На вікнах мішки з піском - це допомогло. Щоби знову налагодити високотехнологічний процес оперування немовлят - потрібно 340 мільйонів гривень.

Вікна у кардіоцентрі

Скільки коштує відновлення кардіоцентру

Суму гендиректор кардіоцентру озвучив на пресконцеренції. Уряд, каже Ілля Ємець, з резервного фонду виділив 100 млн - це на два заклади - кардіоцентру і "Охматдиту". Червоний хрест - 42 мільйони. А ще громадяни надонатили 15 мільйонів.

"Збитки попередньо – дефектний акт на 340 млн грн. Ваше питання – на що ми будемо тратити. Відповідь – зовсім не будемо витрачати поки не назбираємо. Ми не можемо відновити операції, бо система кондиціонування і стерилізації повітря і кисень – складає біля 150 млн", - каже Ілля Ємець, генеральний директор Центру дитячу кардіології та кардіохірургії.

Ілля Ємець

Аби все було прозоро і зрозуміло, в кардіоцентрі створюють батьківську опікунську раду. Вона комунікуватиме з благодійниками і стежитиме за використанням коштів. Щодо строків - за умови що буде зібрана вся сума - на відновлення центру піде 9 місяців. А поки що маленьких пацієнтів з вадами серця рятуватимуть у дорослому відділенні.

Дитячі кардіохірурги з жАлем констатують - їхні пацієнти, через російську атаку, тепер вимушені ставати у чергу.

"Ми вимушені зменшити кількість планових операцій на 40%. Але всі операції за життєвими показами виконуються", - каже хірург Аркадій Довгалюк.

У реанімаційному відділенні немає вільного ліжечка. Сюди з пошкодженого корпусу й перевозили немовлят. Усі вижили. І та дитина, якій на операційному столі з відкритої рани вимивали скло і бруд, теж жива.

"Забрали сюди. Пересвідчилися що нема зараження і прооператували. Дитина поїхала додому", - каже Вадим Ткачук, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії

Приміщення кардіоцентру після ракетних ударів

До російської атаки, кардіоцентр рятував до тисячі дітей щороку. Попри війну, по допомогу до українських лікарів приїздили, навіть із-за кордону.

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