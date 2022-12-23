Росіяни знищують Херсон запальними снарядам: один з обстрілів бачила знімальна група ТСН

Пересування вулицями Херсона для місцевих перетворилося на боротьбу за виживання. Адже окупанти з лівого берега Дніпра щоденно поливають місто тоннами боєприпасів. Ворожі снаряди падають просто у житлових кварталах.

Один із таких обстрілів потрапив в об’єктив знімальної групи ТСН.

Разом з місцевими ТСН швидко ховається у найближчому під’їзді в одному зі спальних районів міста. Під час одного з вибухів випадковий перехожий отримав скалкове поранення. Насправді, диво, що постраждалих не більше. Залишки снарядів, які можуть прилетіти щомиті знову, стирчать просто з асфальту. Одна з будівель досі продовжує диміти навіть після того, як рятувальники залили її кубометреми води.

Окупанти вкотре застосували проти цивільних запалювальні снаряди. Вони призначені для того, щоб створювати пожежі.

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Непридатним для життя після того обстрілу окупантів став ще один будинок на одній з вулиць. Вибухом провалило дах й повибивало стіни. "Нам тут жити. У мене маленька дитина", - каже жителька будинку.

Пошкоджених, посічених, чи повністю зруйнованих будівель тепер десятки в кожному районі міста. Тому доведеться добре пошукати, аби знайти вулицю, де вікна всіх будинків були цілими. Географію "прильотів" ворога вже ледь не напам’ять знають херсонські медики екстреної допомоги, що щодня вони мчаться на місце чергового вибуху, аби рятувати життя.

Віталій Токарєв працює на швидкій понад 20 років. За його словами, потерпілі мають мінно-вибухові травми, скалкові поранення у грудну клітину та черевну порожнину, розірвані кінцівки.

Медик допомагав людям і під час окупації. Росіяни безрезультатно намагалися схилити колектив медиків до співпраці, а також навіть кілька разів погрожували їм розправою. "Казали, що ми саботуємо надання допомоги їм", - згадує.

Тепер окупанти намагаються зробити нестерпним життя херсонців за те, що ті не прийняли їх божевільний "руський мір". Містяни ж, попри щоденні обстріли і жертви, живуть надією, що росіян скоро вдасться відігнати подалі від міста.

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