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Росіяни знищують ще одне місто в Україні: що кажуть люди і як вони виживають (фото, відео)

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Росіяни знищують ще одне місто в Україні: що кажуть люди і як вони виживають (фото, відео)

Гуляйполе

Окупанти постійно обстрілюють Гуляйполе.

Без води, світла і тепла вже третій рік живуть мешканці прифронтового Гуляйполя. Рятують генератори, сонячні панелі і привозна вода. Попри щоденні обстріли у місті навіть працюють комунальники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. 

У підвалі пані Любов з донькою ночує вже три роки. І з міста не виїздить.

"Я з початку війни годую котів, їх було тут багато, багато осколками побило, багато повмирало. Ми з дочкою їх лікуємо, а тепер я не можу їх кинути. Ви не уявляєте, як ранком йдеш годувати, а вони тебе зустрічають", - каже Любов Штейнікова. 

Пані Любов доглядає за котами / ©
Пані Любов доглядає за котами

Наталії трохи за сорок. Син воює, а вона виживає у прифронтовому місті з мамою і сорока котами.

Жителі Гуляйполя живуть без газу води і світла вже третій рік. Людям роздали генератори і панелі. Підвозять воду.

Коти у Гуляйполі / ©
Коти у Гуляйполі

"Ми довомовились з Червоним хрестом про 25 тисяч на господарство. І люди за ці кошти можуть поїхати купити паливо тверде, дрова, вугілля, кому що потрібно", - каже голова Гуляйпійської міської адміністрації Сергій Ярмак. 

Попри близькість міста до фронту, у Гуляйполі працює міська влада і комунальники. І як би це дивно не виглядало, під відлуння вибухів десь на околицях, вони прибирають вулиці. Валентина Сорока підмітає і прислухається до звуків у повітрі. А ще до Гуляйполя часто залітають дрони.

Колись з великої громади нині у селах та місті лишається близько 2 тисяч людей. Окупанти б'ють без системно. Так, у будинок культури прилітало три ракети. Окраса міста з бібліотекою, спортивним залом і кінотеатром перетворилась на руїни. Не уцілів і музей.

На дворі музею лишилась копія тачанки Махна так вона і стоїть з розвернутим кулеметом у бік окупантів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 25 жовтня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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