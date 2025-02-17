Росіяни знищують ще одне місто в Україні: місцеві розповіли, як виживають

Російські окупанти обстрілюють місто Золочів на Харківщині. Люди розповіли, яка там ситуація.

Золочів - це прикордонне місто на Харківщині, яке щодня потрапляє під російські обстріли. Росіяни гатять по ньому всім, що мають: керованими авіабомбами, артилерією, "градами". Жителі вимушені ночувати у льохах, але попри все- там працюють крамниці, пошта та соціальні заклади.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Ранок у Золочеві починається не з кави. Прильоти, розкидані вулицями уламки боєприпасів, вирви на дорогах– тут звикли, що тиша триває недовго. Ось фізкультурно-оздоровчий комплекс дитячо-юнацької спортивної школи. Російська авіація двічі атакувала будівлю: торік у травні та нині, на початку лютого. Тепер це просто руїни.

"До цього моменту купол саме фізкультурно-оздоровчого комплексу спортивну школи ще був неушкоджений, вік на двері це все, звісно, трішки було пошкоджено, але сам каркас був цілий. На даний момент ми вже бачимо, що вирва і побило уламками і стіни, і підлогу", - каже Ігор Григоров, директор Золочівської спортшколи.

Росіяни постійно обстрілюють Харківщину

Росіяни прицільно б'ють по об'єктах, які громада відновила після попередніх ударів. Гуртожиток для переселенців – яскравий приклад. Ще до початку повномасштабної війни його спеціально обладнали для переселенців з Луганської та Донецької областей. А у 2022 році - сюди прилетіло. І цей удар був не останній.

Наприкінці 2023 року будівлю повністю відновили, завезли нові меблі, аби переселенці також могли тут жити. Але вже за півроку росіяни зруйнували будівлю майже повністю.

Ворог бʼє по громаді усім чим може - FPV-дронами, артилерією, "градами", КАБами. Жителі Золочева вже не рахують обстріли. Окупанти б'ють навмисно по житловій та соціальній інфраструктурі. У різдвяний вечір атакували житловий квартал - одна ракета знищила пів вулиці, один з мешканців загинув.

"Син грався, донька дивилася телевізор. Прочитали, що КАБ на Золочів. Ми, знаєте, на них раніше не реагували. Ми вірили, що він десь паде в полі, десь останеться в них в "БНР", але до нас не долетить. Але він, на жаль, до нас долетів", - каже Юлія Єремісіна, мешканка Золочева.

Золочів на Харківщині

Тепер щойно лунає тривога, усі йдуть по підвалах. До повномасштабного вторгнення у Золочеві жили 28 тисяч людей. Нині залишились близько 8 тисяч.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ РАНОК 17 ЛЮТОГО - ПОНЕДІЛОК

Читайте також: