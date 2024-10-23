Росіяни знищують ще одне місто в Україні: місцеві розповіли, як виживають

Деякі жителі Гуляйполя живуть під землею вже три роки.

У Гуляйполі на Запоріжжі жодної вцілілої будівлі, потрощені школи та лікарні. І навіть цвинтарі спалені російськими снарядами.

Російські терористи не дають спокою цивільним – гатять по будинках з артилерії, безпілотників, авіації. Інколи тут буває тихо, та цей спокій оманливий, ситуація часто змінюється похвилинно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Деякі жителі Гуляйполя живуть під землею вже три роки. Вони облаштовують у підвалах домашній затишок.

Пані Валентина мешкає у бомбосховищі разом з чоловіком та ще двома сусідками. Раз на день виходять до свого обійстя – нагодувати котів та перевірити, чи вистояв будинок після обстрілів.

"З дому принесли газ, бо дома ніде позабивано все, тут готуємо, дровця он чоловік заготовив понарубували, понатягували, де розбивають, що дерева ми йдемо з дівчатками, тягаємо, а чоловік рубає, пиляє", - каже Валентина.

За словами місцевих, кілька днів в Гуляйполі більш-менш спокійно, втім , ця тиша у прифронтовому місті вкрай оманлива кажуть рятувальники.

Тому надзвичайники, як і деякі гуляйпільці, завжди ночують у підвалі. Обладнали його двоярусними ліжками, необхідною технікою та буржуйкою, адже незабаром холоди.

Пані Валентина мешкає у підвалі

У Гуляйполі залишається понад тисяча людей. Біля побитих обійсть досі квітнуть виплекані ними троянди. Люди намагаються доглядати і за старим кладовищем - називають його "хрестики", де останні поховання датувалися серединою 20 сторіччя. Із початком повномасштабної війни тут знову почали хоронити людей, адже біля центрального цвинтаря вкрай небезпечно.

"Там зразу накриють. Не соромляться ні хрестів, ні Бога. У них нема ні совісті, ні честі", - каже житель Гуляйполя Олександр Циб.

Пан Олександр живе поруч із "хрестиками". Декілька місяців тому й сам думав, що не вціліє, адже росіяни поцілили просто у його хату.

Втім, попри нескінченні свисти снарядів над головами люди в Гуляйполі на долю не нарікають. Вірять - витримають і цю зиму, і в їхнє місто повернеться життя.

Гуляйполе

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