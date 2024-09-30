Росіяни знищують велике місто України: окупанти заявили, що розстрілюватимуть навіть маршрутки

На Херсонщині збільшується кількість цивільних людей, які страждають від російських обстрілів та скидання вибухівки. Спочатку повідомлялось, що 1 людина загинула та 12 дістали поранення. Потім звернулися ще двоє потерпілих, після цього - на авто чоловіка окупанти скинули вибухівку. Троє людей поранено вже сьогодні у Великій Олександрівці, в самому Херсоні від ворожих скидів постраждав чоловік та дві жінки. Жінки, за нашою інформацією, очікували на маршрутку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Окупанти заявили, що розстрілюватимуть маршрутки у Херсоні

Росіяни у ворожих телеграм-каналах виставили мапи, на яких окреслили більшу частину Херсона як місця, де обіцяють знищувати весь транспорт. Зокрема, і маршрутки, які перевозять цивільних людей.

Часто це єдиний спосіб пересування. За вчора росіяни пошкодили три автобуси, дивом минулося без жертв. Біля зупинок зроблені укриття, але люди остерігаються пропустити транспорт, чекають, аби пересуватися. А маршрутників називають сучасними героями.

Корабельний район Херсона: яка там ситуація

ТСН приїхала у Корабельний район Херсона, який місцеві називають Островом. Чи не єдине місце, де можна зустріти людей - це ринок.

Пані Наталія розповідає про свій відчай: "Ми нікому не потрібні. За нас тут і забулось, що тут люди живуть".

Наталія

Їй 70 років і виживати без дачі та городу нелегко, а залежати від гуманітарки, каже - незручно.

Володимир живе у квартирі, в якій загинув його батько.

"На балконі стояв, осколком вбило. А я скуповувася", - каже чоловік.

Володимир

Володимир радіє приїзду матері з Києва. Мамі Надії в рідному місті трохи страшно, але приїхала, бо в її сина день народження.

"Дуже красиве місто. Я давно тут живу. Довелось виїхати, бо постійні обстріли. Сподіваємось, що колись-то буде мир", - каже вона.

Надія

Люди на ринку намагаються щось продати для того, аби заробити гроші бодай на хліб, але при цьому все одно намагаються поділитися тим, що в них є.

Одна за одною до зупинки підїжджають маршрутки - російські окупанти в цьому районі оголосили їх своїми цілями. Пасажири просять ТСН зняти водія 8 маршрутки Євгена. Чоловік соромиться, пояснює, періодично його автобус обстрілюють, але хтось же має возити пасажирів.

Євген

На іншому ринку в Херсоні практично немає людей. Продавці кажуть, насправді клієнти в них є, хоч і не дуже платоспроможні.

"Люди повертаються, бо і дім, і грошей нема, і роботи нема", - кажуть працівники ринку.

На ринку на кожному кроці прапори. Люди показують і великий прапор - його повісили після деокупації, прапор, що пережив і повінь, після підриву росіянами Каховськоі ГЕС, і ворожі прильоти. Жителі Херсона кажуть, що люблять своє місто і сподіваються, що і тут колись буде мир.

Ринок у Херсоні

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