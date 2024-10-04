Росіяни знищують велике місто України: ТСН побувала у районі, куди рідко хтось навідується

Два роки тому 4 жовтня почалось звільнення Херсонщини. Села та містечка поверталися під синьо-жовтий прапор, до звільнення самого обласного центру лишався ще місяць.

Зараз окупанти постійно обстрілюють цей регіон, знімальна група ТСН побувала в одному з найнебезпечніших районів Херсона, який має назву Гідропарк.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Чому в Херсоні небезпечно

ТСН вирушила до району, який росіяни нещадно знищують обстрілами. Туди перестали ходити маршрутки. І кожна така поїздка ризикована - треба їхати швидко, аби проскочити - між FPV-дронами, скидами та артилерією.

Раніше тут було не просто гарно. Широченний Дніпро, з островами, риболовлею, човнами та веселими людьми. Таким кореспонденти ТСН бачили херсонські береги ще влітку 2021 року.



"Ці нелюди, як вони споплюжили, як вони знищили, як вони до такого стану привели наш Гідропарк, Колись квітучий, колись всі приїздили сюди у відпуск, ті ж самі кацапи приїжджали, українці приїжджали, Гідропарк. Це пляж був, це було щось неймовірне, особливо влітку", - кажуть місцеві.

Гідропарк до війни

Історія родини Єрмоленків, які втратили будинок

Родина Єрмоленків, Валентин Дмитрович та пані Оленка - люди, які своє місто дуже люблять і страшенно важко переживають кожен удар по ньому.

Олена Єрмоленко

Валентин Дмитрович іноді приїжджає сюди, бо не може не приїжджати - все життя ловив тут рибу, і робить це навіть коли є смертельна загроза. Взимку пан Валентин заледве ходив - дуже сильно застудив ноги, коли допомогав українським спецпризначенцям переправлятися на лівий берег Дніпра. В київському інституті травматології та ортопедії побачили сюжет ТСН про це, і одразу відгукнулися зробити дві операції і поставити херсонця на ноги. За все повномасштабне вторгнення лише необхідність зробити операції примусили Валентина Дмитровича виїжджати з Херсона. Але з Гідропарку росіяни обстрілами виселили майже всіх людей. Зараз у цьому районі немає жодного вцілілого будинку.

Церква, яку нищать росіяни

"Саме завдяки прапору ми і дізналися історію родини херсонських партизанів. Коли почалося повномасштабне вторгнення їхній син повернувся з Польщі і пішов воювати - зараз він на реабілітації після важкого поранення на Запорізькому напрямку. Їхній онук під час окупації партизанив і через це потрапив у полоні. Коли вийшов теж одразу став до війська", - йдеться у матеріалі ТСН.

Гідропарк

Самі пані Оленка і пан Валентин увесь час допомогають нашим бійцям - ховали їх від росіян і переправляли Дніпром на вільну землю. Колись в них був бізнес - і хоча втратили тут два будинки та магазин, від них не було чути нарікань.

Побитий обстрілами будинок Єрмоленків аж до стелі вкрила вода - він перетворився спочатку на акваріум, а потім і на пісочник. Єрмоленки затримуютсья біля побитого рідного дому менше як на хвилину.

За ці півгодини, які триває наша екскурсія, нам вдається виїхати цілими, для цього района це велика вдача. За весь цей час ми зупиняємось лише на декілька хвилин - пані Оленка годує бездомних покинутих псів.

Єрмоленки вірять - це те, що можна відновити, але не можна пробачити.

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