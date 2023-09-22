Росіяни знов готуються до масштабного наступу та атак по енергосистемі: експерт закликав не скиглити

До опалювального сезону залишились лічені тижні, але росіяни вже зараз атакують енергоінфраструктуру. Крім цього, за словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, який посилається на власні джерела, ворог готується до нового наступу.

Про це він розповів в коментарі для ТСН.ua.

"Із початком опалювального сезону ми маємо бути готові до того, що ворог почне інтенсифікувати свої ракетні та дронові атаки на об’єкти нашої критичної та енергетичної інфраструктури, - каже Селезньов. - Очевидно, що інтенсивність артилерійського вогню навряд чи вщухне, адже українські гармаші має досвід та ворог має ресурс для того, щоб чинити такий саме вогневий тиск на наші позиції. Інтенсивність бойових дій буде тривати і далі. Як тільки після осінніх злив стабілізуються ґрунти, в грудні – на початку січня, відповідно почне знову рушити бронетехніка. Казати про те, що на фронті почнеться тихий період – не варто. Інтенсивність та динаміка бойових дій буде напряму залежати від наявності ресурсів – як у російської окупаційної армії, так і у українських сил оборони. Я думаю, що ресурси будуть визначальним чинником, який буде або сприяти інтенсивності, або навпаки сприяти тому, що війна перейде у фазу окопної війни".

За словами Селезньова, якщо зима буде теплою, то це дасть Україні великий шанс пережити морози більш-менш спокійно.

"Морози - це навантаження на нашу енергетичну інфраструктуру. Прем’єр-міністр Шмигаль каже, що два тижні поспіль ворожа авіація та ворожі ракетники працюють над тим, щоб руйнувати наші об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Відповідно, чим вищими будуть температури, тим меншим навантаження буде на нашу енергетичну інфраструктуру. Ми всі пам’ятаємо часи минулорічного блекауту, з якими проблемами стикались. Думаю, цього року ворог буде діяти в такий спосіб, щоб максимально занурити Україну в темряву, залишити нас без зв’язку, без тепла, без інтернет-зв’язку".

Можливий новий наступ

Владислав Селезньов, посилаючись на власні джерела, каже, що зараз ворог готується до нового наступу.

"Щодо інтенсивності ведення бойових дій, то ми абсолютно чітко маємо розуміти, що ворог має певні плани, ресурс. Я залишаюсь впевненим в тому, що наприкінці вересня почнеться чергова фаза масштабного російського наступу, - каже Селезньов. - Мої джерела не можуть помилятись. Зараз ми все частіше чуємо інформацію про те, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог здійснює проходи у своїх власних мінних полях. Зрозуміло, з якою метою робляться ці мінні поля. Зрозуміло, з якою метою підтягується до лінії бойового зіткнення бронетехніка. Вони готуються до власного наступу. Думаю, найближчими тижнями нас чекають дуже динамічні події на фронті".

Колаж ТСН.ua. Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов

Чи буде колапс зі світлом?

Своєю чергою, колишній міністр з питань ЖКГ, а нині – перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, що за його спостереженнями росіяни готуються до комбінованих ударів по енергосистемі.

Олексій Кучеренко / Фото: Право на владу

"Ситуація на 90% залежить від ракетно-дронової війни. Посилатись на якісь аналоги з історії важко. Я вже зараз бачу, що вони (росіяни – Ред.) готуються до всіляких комбінованих ударів. Це будуть дуже тонкі ігри з запусками, маневрами. Але я переконаний, що і наше ППО на порядок краще готова, ніж минулого року. Більш того, якщо придивитись до переговорів Зеленського за кордоном, то йдеться про ППО. Наші союзники розуміють ситуацію та будуть максимально посилювати, - каже Олексій Кучеренко. - Тому скажу так: дай Бог, щоб не було гірше".

За його словами, у нього до енергетиків є претензії, але вони зроблять максимально, що від них залежить.

"Але ключовий фактор – це захист від ракетних обстрілів. Вчора дійсно був тривожний дзвіночок (ракетна атака – ред.). З одного боку ситуація така: вчора позбивали дуже непогано, але з іншого боку ураження були. Енергетики роблять все можливе. Я не хочу критикувати владу, але переконаний, що помилка була, коли програму укріплення та інженерної енергоструктури віддали агенції, яка займається відновленням. Зміни, які ухвалені до бюджету, там скорочуються виділення коштів в три рази. Буду з цим розбиратись".

За словами Кучеренка, він особисто гарно оцінює роботу української ППО: "По дронах - 80%-90%, хоча є випадки, коли вони прориваються. По збиттю ракет статистика теж непогана. Все рівно, настільки, наскільки можливо - треба готуватись. В першу чергу – психологічно, щоб не було скиглення. Колапсу не буде, але незручності будуть".

Нагадаємо, Жданов розповів, скільки ракет залишилося в Росії.

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