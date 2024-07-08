Росіяни знову вдарили по Києву: жахливі деталі обстрілу медзакладів

Під час повторного ракетного обстрілу столиці 8 липня було пошкоджено медцентр. На жаль, є постраждалі та загиблі. Буквально за пару годин до цього росіяни розтрощили ще одну дитячу лікарню – “Охматдит”, та поцілили у багатоповерхівки по всій Україні. Число постраждалих та жертв, на жаль, росте.

Деталі моторошних повітряних атак на Україну 8 липня повідомили журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Росія вдарила по пологому

Повторна російська атака на Київ. І знову – медичний заклад. Установа, де народжується життя, – пологовий будинок. На жаль, є постраждалі та загиблі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі падіння уламків на медичний центр. Попередньо, є інформація про двох загиблих. Є також постраждалі. Пошкоджена будівля. Екстрені служби прямують на місце."

Згодом стало відомо про ще двох загиблих. Про це повідомили у ДСНС. Також мер столиці повідомив про дві смерті в лікарні Охматдит внаслідок ранкового удару ракетами по медзакладу.

"У лікарні "Охматдит" наразі 16 постраждалих. Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували. Двоє загиблих в лікарні "Охматдит". Обоє - дорослі. Зокрема, одна лікарка."

Приліт по Сирцю

А у житловому будинку на Сирці, по якому також був приліт ворожої ракети, повністю знищено один підʼїзд. Кілька – сильно пошкоджені. На момент запису випуску з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти.

Атака на Київ 8 липня

"Нагадаю, що вранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя". Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога. Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів."

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет. У столиці та низці інших міст лунали вибухи. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, було зафіксовано і прямий приліт ракети по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Ось такий вигляд наразі має найвідоміша дитяча лікарня в Україні. Удар по “Охмадиту” був чітко спланований, рашисти знали, куди били, про що свідчить навіть випадкова зйомка киян.

У момент, коли "рашисти" вдарили по дитячій лікарні, всередині медики на операційному столі рятували дітей.

Ба більше, вдарили по корпусу, де перебувають найважчі діти, життя яких підтримується різними медичними апаратами.

Заява Міноборони РФ

Та на все це у росіян та їх влади своя версія. Виявляється, “охмадит”, за хворою уявою росіян - “база найомніков”, а все, що відбувається нині в Україні називають просто “істєрікой”.

Реакція росіян на удар по Україні!

Пересічні росіяни, ті які “внє політіки” теж відреагували на атаку по Україні. Ось, наприклад, автор одного із ришистських пабліків не просто радіє влучанню по дитячій лікарні, а закликає запустити туди ще кілька ракет, поки діти під стінами медустанови сидять під крапельницями та чекають на евакуацію до інших закладів.

Інші, як і їхнє мінубивств, намагаються переконати своє тупе населення, що “по дєтям не бьют”.

Ну а читачі цих каналів успішно просувають наратив, що вдарила сама по собі Україна, ну а ще прикриваються “помстою за Бєлгород”. Щоправда, чомусь не видно повідомлень про те, хто почав війну. А потім будуть кричати: "А нас за что?"

Пізніше, мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію, що у дитячій лікарні Охматдит загинули 2-є дорослих, зокрема лікарка медзакладу. Також попередньо, двоє людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр.

"Кількість постраждалих у різних районах столиці збільшилася до 66 людей. 44 з них госпіталізували до медзакладів міста. Іншим - надали допомогу на місці. Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні "Охматдит". Одна з них – лікарка медзакладу. Також попередньо, двоє людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу. Екстрені служби працюють на місці. Триває розбір завалів і в дитячій лікарні "Охматдит". Місто надає допомогу і постраждалим, і в ліквідації наслідків масованої атаки. Ми також залучаємо соціально відповідальний бізнес для допомоги і в забезпеченні людей та рятувальників водою, і в розселенні киян, чиї домівки постраждали. І в тому, щоб закрити вікна плівкою та фанерою в приміщеннях лікарні "Охматдит". Під завалами лікарні "Охматдит" та житлового будинку у Шевченківському районі ще можуть бути люди."

Але біди окупанти натворили не лише у Києві. У Дніпрі окупанти теж поцілили по житловому будинку.

Багато постраждалих у Кривому Розі

Крім цього, у Дніпрі вдарили по СТО, цікаво, там теж військова база чи як? Дуже багато поранених та загиблих у Кривому Розі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул – не стримався.

У мережі ж з’явилися кадри закривавлених “швидких”. Крім того, у соцмережах повідомляють і про пожежу в Криворізькому районі.

Зеленський про атаку РФ на Київ

Про страшний ранок в Україні зазначив і президент України Володимир Зеленский. Він повідомив останні подробиці цинічного обстрілу росіянами мирного населення України.

За словами Зеленського, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН після атак РФ.

Нагадаємо, 8 липня російська армія завдала масованого удару по Україні. Під удар потрапили Київ, Дніпро та Кривий Ріг. Завали продовжують розбирати, тому жертв може бути більше.

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