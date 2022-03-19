Росіяни зривають домовленості про гумкоридори і обстрілюють будинки: яка ситуація на Харківщині

Росіяни зривають домовленості про гумкоридори і обстрілюють будинки: яка ситуація на Харківщині

Українські військові роблять все аби звільнити Харківщину від окупантів.

Вкотре росіяни зривають домовленості про гуманітарні коридори на Харківщині і не дають завезти до Ізюма та Балаклії ні харчі, ані ліки. Окупанти продовжують бомбити Харків — лише 18 березня від руйнування багатоповерхівки там постраждали 11 людей.

Про це йдеться в ТСН.

Але місто не здається: попри обстріли, працюють і вогнеборці, і комунальники. З доріг Харкова почали прибирати сміття.

За 23 дні війни росіяни так і не змогли зайти у Харків. Тож мстяться містянам з неба. В один із будинків снаряд влучив , коли жінка готувала на кухні обід.

Вже відомо про 11 поранених та 1 загиблого. Рятувальники продовжують працювати. Вогнеборці стали справжніми героями міста. Майже 7 сотень багатоповерхівок у місті знищено вщент і саме рятувальники витягають потерпілих з завалів, і виносять з вогню.

От і зараз вже другий день поспіль попри небезпеку та обстріли гасять полум'я на ринку "Барабашово". Небо над містом стало чорним. Приборкуючи вогонь тут загинув 31-річний Олександр.

Харків і область продовжують обстрілювати, але місто не здається

Не легше і в області. У Дергачах люди ховалися у погребах, коли у будинок поцілили окупанти. Вихід завалило, тому на порятунок чекали кілька годин.

Не припиняються обстріли і в Ізюмі, який вже стільки днів не можуть захопити росіяни. Через влучання снаряду тут загинули четверо, серед них і 11-річний хлопчик. Половину міста вже зрівняли із землею. Людей, які спочатку відмовилися від евакуації, зараз вивезти не можуть через небезпеку. Усі спроби завезти харчі та ліки до Ізюму та Балаклії зриваються.

Наші військові роблять все аби звільнити Харківщину від окупантів. Під час останніх боїв стало відомо, що в Ізюмі ворог виставляє воювати вже курсантів.

"Росіяни кинули в бій учбові підзрозділи збройних сил РФ, які зазнали поразки, частково знищено, частково взяли в полон, частково розсіяні. Хочу вам зазначити, що у військовій історії, в воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки, школа молодших спеціалістів — це взагалі означає розгром", — пояснює радник голови ОП Олексій Арестович.

Поки українські військові винищують ворога, працівники СБУ зачищають регіон від зрадників. Наприкла, один харків’янин розповідав ворогу про стратегічні об’єкти, а тепер розповідає правоохоронцям легенди.

За даними Генштабу, українські військові завдають росіянам чималих втрат. Лише за останню добу вони підбили 2 російські літаки, 1 гелікоптер та ліквідували цілу батальйонно-тактичну групу.

Нагадаємо, що у Харкові позбудуться всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять почесних звань.

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