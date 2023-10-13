Росіяни "звільнили" від надій та мрій: як люди в Чорнобаївці виживають під постійними обстрілами

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсонську область. Через це влада оголосила про обов'язкову евакуацію родин із дітьми з трьох населених пунктів – це Станіслав, Широка Балка та Олександрівка. Нещодавно терористи РФ обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Чоловік годував собаку і загинув

Російські окупанти з артилерії напередодні обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. Місцева жителька Валентина Іванівна розповіла ТСН про загибель свого кума Василя Петровича.

Чоловік вийшов на вулицю, щоб погодувати собаку і тоді окупанти почали обстріл. Його не вдалось врятувати. У Чорнобаївці росіяни лише за добу вбили двох місцевих жителів.

Катерина Андріївна втратила рідного брата, раніше загинув її онук

Перед тим обстріл стався вночі. "Прилетіло" просто у двір. Вже на ранок Євген знайшов свого двоюрідного брата мертвим

"Я вийшов о 7 ранку до сусіда, а дивлюсь, що тут таке. Почав кликати, обійшов всю хату - нема. А потім підвал глянув, а він так вниз головою лежав", - каже Євген.

Відомо, що окупанти тоді обстрілювали Чорнобаївку з "Градів". Загиблий намагався заховатись у погребі, проте загинув.

Катерина Андріївна прибирає двір, але постійно плаче, бо вбитий росіянами чоловік був її рідним братом. Вона каже, що покійного звали Віктором. Він був дуже хазяїновитим та попри те, що чоловіку було 70 років, він сам готував собі та обробляв городи.

Катерина Андріївна, яка втратила рідного брата

Це вже другий вбитий російськими окупантами у їхній родині. Півтора року тому окупанти вбили 23-річного онука Катерини. Вона зазначає, що брат її завжди заспокоював, а тепер вона втратила і його.

Як обстріли переживають діти

"Метрів 200 від нічних "прильотів" і от - ми бачимо, як на цій же вулиці граються діти. Насправді вони господарюють. одинадцятикласниця Даша і двійнята - п'ятикласники Максим та Вова", - каже кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Діти кажуть, що рвуть козам траву. Під час обстрілів вони ховались у кімнаті батьків. Школярка Даша каже, що вона вже не боїться під час обстрілів.

Їхня мама Марина пояснює – під час окупації звідси виїхали і тільки-но повернулися. Тепер дівчина навчається дистанційно, уроки відбуваються навіть під час обстрілів. У дворі родини є погреб, але Марина каже, що для укриття він не підходить.

Марина з Чорнобаївки

"Йдеш туди, береш хрестик, якщо не хочеш витрачатись на могилу потім - швидко і дешево. Ніхто не готувався до війни. Ми купили дім, а тут прийшли "освободітєлі" і звільнили нас від надій, всі мрії знищили", - каже Марина.

Від пропозиції хоча б тимчасово виїхати Марина категорично відмовляється, хоча і виховує 4 дітей.

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Нагадаємо, жителів Херсонщини закликали вивезти дітей з “пекла російських обстрілів”.

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