Росіянин підірвав штаб окупантів та перейшов на бік ЗСУ: що він розповів про унікальну спецоперацію

Українські спецслужби розсекретили та розповіли подробиці спецоперації з усунення російського командира батальйону "Шторм-Z". Унікальність завдання полягала у тому, що замах на свого командира здійснив російський військовий, який перейшов на бік України і наразі є рекрутом легіону "Свобода Росії".

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.

Відомо, що російського військового, який перейшов на бік України звати "Сільвер", йому 24 роки, він з Кузбасу, вчився на фельдшера, після строкової служби хотів стати професійним військовим, але підписувати контракт з російською армією відмовився. Дізнавшись про легіон "Свобода Росії" хлопець вирішив зв’язатися з його представниками.

"Коли почалась війна, я не міг воювати на стороні Росії. Бо по факту - це загарбницька війна, я давав клятву захищати свій народ, батьківщину. Але на мою країну ніхто не нападав. Я не міг воювати за Росію. Потім я дізнався, що можна воювати за Росію, але на стороні ЗСУ", - каже "Сільвер".

Росіянин, який перейшов на бік України

Аби потрапити на фронт спочатку росіянин підписав контракт з російською армією та опинився в підрозділі "Шторм Z". Два місяці під Очеретино керував безпілотниками. Весь цей час "Сільвер" був на зв’язку із представниками проекту "Хочу жити". Саме вони у співпраці з керівництвом легіону "Свобода Росії" координували дії росіянина. За допомогою двох гранах Ф-1 військовому вдалося підірвати штаб, в якому в той момент знаходився командний склад батальйону на чолі із його командиром. І після цього безпечно дістатись українських військових.

"Це не єдина операція, яка в нас є. Це одна з операцій, які ми можемо озвучувати і яку ми можемо продемонструвати і показати власне людину, яка вчинила правильно яка прийняла правильне рішення яка долучилася до лав легіону "Свобода Росії і вже зі зброєю в руках буде звільняти Росію. Це дуже правильний вчинок похвальний вчинок і така людина заслуговує поваги", - спікер проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко.

Наразі "Сільвер" проходить військову підготовку і готується визволяти Росію у складі легіону "Свобода Росії". За понад два роки існування проєкту "Хочу жити", його представники отримали понад 40 тисяч звернень росіян добровільно здатися в полон. На сьогодні відбулось вже понад 300 успішних операцій за участі росіян. Ще понад тисяча у розробці.

"Сільвер" на пресконференції

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