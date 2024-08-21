Росіянин підірвав своїх і здався Україні: що відомо про операцію "Очерет"

Росіянин підірвав своїх поплічників і перейшов на бік України! Головне управління розвідки розкрило деталі блискучої спецоперації. Хто став головним виконавцем справи і "підсмажив" штаб з офіцерами "Шторм Z"? Що спонукало цього росіянина піти на співпрацю з Україною?

Всі подробиці гучної історії дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.UA.

Спецоперація ГУР

Російський військовий підірвав штаб з офіцерами батальйону "Шторм-Z" і перейшов на бік України! Головне управління розвідки повідомило про успішну спецоперацію. В межах спільної операції проєкту "Хочу жить" та легіону "Свобода Росії" під кодовою назвою "Очерет" було здійснено диверсію проти російських окупаційних сил. А головним виконавцем став російський військовослужбовець з позивним "Сільвер", який служив пілотом FPV-дронів:

"Взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним "Сільвер" вийшов на зв’язок із Легіоном "Свобода Росії". Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіянин підірвав офіцерів "Шторм Z" і перейшов на бік України! Спецоперація "Очерет": як це було?

Кульмінація спецоперації "Очерет"

Протягом періоду співпраці "Сільвер" надав цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та плани російських військ на конкретній ділянці фронту. Кульмінацією операції стала атака на штаб батальйону "Шторм-Z":

"Там десь 15 людей було в підвалі. В цьому приміщенні була труба просто над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поряд з під'їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули".

Росіянин проти режиму Путіна?

Після успішного виконання завдання російський військовослужбовець втік за заздалегідь спланованим маршрутом і перейшов на територію, підконтрольну Україні. Наразі він став рекрутом легіону "Свобода Росії".

Що далі?

В ГУР підкреслюють, що нині російський доброволець став рекрутом легіону "Свобода Росії", аби боротись зі злочинним путінським режимом:

"Головне управління розвідки Міноборони України нагадує, що кожен російський військовослужбовець може скористатися державною програмою "Хочу жить" для добровільного здавання в полон. Ця програма діє під егідою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

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Інші успішні спецоперації

Однак це не єдиний приклад успішної співпраці нашої розвідки з російськими військовослужбовцями, яким не до вподоби путінський режим. У квітні 2024 року росіянин з позивним "Гога" здійснив підпал приміщення малого ракетного корабля "Сєрпухов" у місті Балтійськ Калінінградської області.

Спецоперацію "Рибалка" з виведення з ладу ракетного корабля провели легіон "Свобода Росії" спільно з проєктом "Хочу жить". Росіянину вдалося влаштувати пожежу на кораблі та забрати із собою таємні документи. Про це заявили бійці ЛСР спільно з "Хочу жить" на спільній пресконференції.

Як повідомив росіянин з позивним "Гога", у грудні 2023 рокук він вийшов на зв'язок з легіоном "Свобода Росії", який бореться з путінським режимом на боці Україні:

"Зі мною зв'язалися, обговорили мої подальші дії – що я можу дати легіону, як я можу бути корисним. Будь-яка людина, яка звернеться до легіону – для неї знайдеться робота, неважливо, чим вона займатиметься – виконуватиме операції, в інформаційному полі працюватиме, розвіддані надаватиме. Виявилося, що мені підходить диверсійна операція. І за певний час я здійснив підпал приміщення на кораблі. Забрав із собою секретні документи підготовлені і покинув корабель, а також покинув територію РФ".

Спільна спецоперація ЛСР та "Хочу жить"

За його словами, "це була спільна операція легіону "Свобода Росії" і проєкту "Хочу жить".

"Гога" мав допуск до держтаємниці

"Гога" також поділився, що раніше був військовослужбовцем Балтійського флоту і мав допуск до держтаємниці. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік намагався переконати своїх колег у тому, що Росія не має рації. Однак тоді він не отримав підтримки.

Згодом "Гога" спробував звільнитися з флоту, але йому це не дало зробити керівництво. Тож він ухвалив рішення перейти на бік України у війні проти путінського режиму.

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов своєю чергою зазначив, що цей прояв опору демонструє, що в Росії залишається багато вільних людей, готових до знесення режиму Путіна.

Що відомо про підпалений корабель "Сєрпухов"?

"Сєрпухов" – російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке РФ спустила на воду 2015 року.

На початку квітня 2024 року повідомлялося, що в Калінінградській області РФ горів ракетний корабель "Сєрпухов". Зазначалося при цьому, що внаслідок пожежі судно отримало значні пошкодження. Згодом у ГУР прокоментували ситуацію, зазначивши, що через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації.

Розвідники додали, що на відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу. Втім, тоді в ГУР не підтвердили причетності України до пожежі на російському ракетному кораблі.

Згодом в ГУР повідомили, що хоч корабель і не брав участі в російсько-українській війні, Москва планувала перекинути його до Чорного моря через втрату боєздатності Чорноморського флоту.

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