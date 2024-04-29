Росіянин у Німеччині жорстоко вбив двох українських військових: нові подробиці трагедії

Росіянин напав з ножем на українських військових у баварському містечку Мурнау. Версії від свідків - різні. Поліція не розголошує подробиць, доки триває слідство.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Росіянин вбив військових з України, які проходили реабілітацію

Тихе німецьке місто Мурнау-ам-Штафельзее досі не може оговтатися від того, що сталося серед білого дня в суботу, новина потрапляє у світову пресу.

За попередньою інформацією 57-річний чоловік накинувся з ножем на двох українських військовослужбовців, які проходили в Німеччині реабілітацію.

Один з них - 36-річний - загинув на місці, іншого - 23-річного встигли доправити до шпиталю, але врятувати не змогли.

Внаслідок негайних розшукових заходів того ж вечора знайшли і заарештували 57-річного підозрюваного за його домашньою адресою недалеко від місця злочину. Підозрюваний — громадянин Росії.

Жодних подробиць: що саме передувало вбивству - поліція не розголошує, єдине що відомо: сталася сварка. Правоохоронці попросили свідків звернутися і розповісти про те, що відбувалося в торговельному центрі.

Новина про вбивство українців

Чому сталась трагедія

Німецьке видання BR-24, посилаючись на місцевого жителя твердить, начебто жертв і підозрюваного нерідко бачили разом.

Кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнко місцеві жителі, які добре знали вбитих, описують геть іншу історію: підозрюваний відкрито підтримував загарбницьку війну Росії, пиячив і не раз нападав на українців - зокрема і в тому ж супермаркеті, а також демонстративно носив нашивки із Z-символікою. А українські хлопці мали серйозні поранення кінцівок, тому не могли повноцінно захищатися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. В неділю суд залишив росіянина під вартою.

Місце, де стався злочин

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вбивство українських військових в Німеччині! Все, що відомо про злочин

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