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Росіянин воює у складі 3 штурмової бригади: він розповів, чому приїхав захищати Україну

Росіянин воює у складі 3 штурмової бригади: він розповів, чому приїхав захищати Україну

Захисник України "Барсік"

Захисник України воює у складі 3 ОШБр.

Боєць на позивний "Барсік" 2014 року приїхав з Росії та долучився до "Азову", щоб захищати Україну. 2022 року він знову пішов на фронт та воює у складі 3 штурмової бригади. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Український націоналізм мені дуже близький - і по духу, і я чудово розумію, що в мене там твориться, який там режим. І я не хотів, щоб це режим поширився ще і сюди. Я був не згоден із політикою своєї країни, владою. Я був на проукраїнських мітингах, після чого ФСБ почала пресувати. Справа доходила до абсурду. І тому я приїхав до України, щоб відстоювати свободу тут зі зброєю в руках", - пояснив він. 

"Барсік" розповідає, що до 2014 року він працював у РФ, займався активізмом. Своїм родичам він не сказав, що їде до України. Військовий зазначає, що багато родичів його не зрозуміли. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  ЦЕ БУЛА М’ЯСОРУБКА! Проти 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Інтерв’ю з “Барсіком”.

Нагадаємо, у Харкові росіяни скинули бомби на будинки, у Миколаєві, Запоріжжі і Херсоні — вибухи

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