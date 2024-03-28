Росіянин воює у складі 3 штурмової бригади: він розповів, чому приїхав захищати Україну

Боєць на позивний "Барсік" 2014 року приїхав з Росії та долучився до "Азову", щоб захищати Україну. 2022 року він знову пішов на фронт та воює у складі 3 штурмової бригади.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Український націоналізм мені дуже близький - і по духу, і я чудово розумію, що в мене там твориться, який там режим. І я не хотів, щоб це режим поширився ще і сюди. Я був не згоден із політикою своєї країни, владою. Я був на проукраїнських мітингах, після чого ФСБ почала пресувати. Справа доходила до абсурду. І тому я приїхав до України, щоб відстоювати свободу тут зі зброєю в руках", - пояснив він.

"Барсік" розповідає, що до 2014 року він працював у РФ, займався активізмом. Своїм родичам він не сказав, що їде до України. Військовий зазначає, що багато родичів його не зрозуміли.