Росіянин, який воює за Україну, висловився про мирні переговори із Кремлем

Росіянин "Барсік", який воює у 3 штурмовій бригаді, розповів, що він розумів, що війна в Україні буде та навіть готував до цього цивільних. Він наголосив, що домовлятись із окупантами не можна.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Потрібно закінчити цю війну. Ці "Мінські домовленості" нашу армію розкладали і ні до чого доброго не призвели. Повномасштабна війна вирішить - ми чи вони. А тому ми готувались, готували населення. Повномасштабна війна вирішить питання, домовлятись із противником не можна по схемі "Мінськ". І я сподіваюсь таких переговорів більше не буде. І ми вирішимо це питання з сусідами", - сказав "Барсік".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ БУЛА М’ЯСОРУБКА! Проти 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Інтерв’ю з “Барсіком”.

Нагадаємо, у Харкові росіяни скинули бомби на будинки, у Миколаєві, Запоріжжі і Херсоні — вибухи.

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