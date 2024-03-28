Росіянин, який воює за Україну, розповів, що його розчаровує у цивільних українцях

Росіянин, який від 2014 року воює за Україну, боєць 3 штурмової бригади "Барсік" розповів, що українцям потрібно знову стати єдиним цілим, як це було 2022 року, щоб перемогти Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Барсік" наголосив, що на початку війни українці були дуже об'єднані та допомагали військовим, чого зараз бракує.

"Хотілось би, щоб люди розуміли, що війна не десь там на Донбасі, а у нашій країні. Щоб вони розуміли, що ми можемо перемогти, якщо всі на це працюватимуть. Люди, які не на фронті мають допомагати. От коли вся країна стане, як один кулак, як це було на початку війни. Тоді несли військовим все, що можна. А потім розслабились. От якби всі знову були єдиним кулаком, було б легше. Коли ти повертаєшся у цивільне життя - ти хочеш бачити людей, які тобі допомагають. А ти бачиш тих, кому все рівно і дивишся на них, як на лайно. А так не хочеться - бо ми воюємо за цих людей, за цю країну", - сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ БУЛА М’ЯСОРУБКА! Проти 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Інтерв’ю з “Барсіком”.

Нагадаємо, боєць 3 штурмової розповів про польоти до оточеного Маріуполя та секретну операцію.

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