Росія ігнорує консультації в рамках ОБСЄ у Відні, де мала відповісти про свою військову активність

Росія ігнорує консультації в рамках ОБСЄ у Відні, де мала відповісти про свою військову активність

Росіяни знову заявили, що їхніх військові на їхній території, а в активності звинуватили Україну.

Глава ОБСЄ запропонував Росії розпочати новий діалог з безпеки.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Збігнєв Рау перебуває з візитом у Москві, під час якого зустрівся з головою російського МЗС Лавровим. Йому, каже, озвучив логіку проєкту нового діалогу на тему європейської безпеки. На що Лавров, хоча й назвав ідею "цікавою", відповів - довіра між Росією і ОБСЄ нині перебуває на рекордно низькому рівні.

Саме у рамках ОБСЄ Україна намагається здобути од Росії відповідь - щодо прийнятних пояснень її військової активності. Бо раніше Київ отримав од Москви лише відписку, в якій росіяни все заперечують, нагадують укотре, що її солдати на її території, і в «активності» звинувачують Україну.

І вже стало відомо, що Росія участь у консультаціях в рамках ОБСЄ, запланованих сьогодні у Відні, участі не братиме. Про це повідомив глава делегації. «Росія не веде військової діяльності, яка потребує повідомлення за Віденським документом, зазначив він», - наводить його слова російське агенство ТАСС.

Водночас шанси, що російські війська ступлять на українську землю, на Заході все ще оцінюють досить високо.

«Ми все ще вважаємо, що вторгнення в Україну дуже ймовірне, і воно може бути неминучим. Ми знаємо, що росіяни дуже підготовлені, тому у них є війська, які оточують Україну, і вони можуть зробити це за дуже короткий термін, але це не певно. Ще є час для дипломатії», - заявила міністрка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

А тим часом цього тижня в Україну мають прихати дипломати з Італії, Великої Британії і країн Балтії. Всі вони обговорюватимуть з керівництвом країни можливий наступ Росії.

Вже сьогодні у Києві чекають на главу італійського міністерства закордонних справ Луїджі ді Майо. Він, як і решта, виступає за те, щоби країни Євросоюзу швидше ухвалили спільний із США пакет санкцій, який має допомогти стримати Росію. Остаточно його планують ухвалити після зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним у Москві.

Тим часом Канада обіцяє Україні зброю - автомати, карабіни, набої, снайперські гвинтівки, і вже погодила кредит для нашої держави у майже чотириста мільйонів доларів. А от Вашингтон на тлі російської загрози офіційно запропонував Києву кредитні гарантії до $1 млрд для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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