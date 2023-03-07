Росії вистачить до кінця весни: ветеран війни припустив, чи виведе Путін свої війська із України

Головний розвідник України Кирило Буданов вважає, що у держави-терористки залишився час лише до кінця весни, поки вона може агресивно воювати. За його словами, якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться інструменти для війни. Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що це змусить російську армію відходити із України.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Ворог втратив велику кількість техніки, а їхня промисловість може поновлювати не більше 20 танків на місяць. На рік промисловість може виготовляти 900 одиниць важкої техніки, з них приблизно половина танків. Порівнюючи число втрат на місяць з поновленнями, активно відбуватися це не може. Тим більше, це не ті танки, які мають високу якість. Ту техніку, яку вони виймають зі своїх стратегічних складів і направляють на фронт, виготовляли близько 50 років тому — це «лисі» танки без систем нічного бачення, лазерних дальньомірів і всього, що треба для сучасності. В бою такий танк в певному сенсі корисний, але він дуже легко знищується, бо не має захисту і засобів для ведення прицільного вогню. А призначений він саме для цього. Тому я погоджуюсь з думкою Буданова. В російської армії майже вичерпався ресурс снарядів і техніки. Якщо зараз їм нічого не вдасться зробити, а скоріш за все так і буде, то ворог просто вичерпається повністю і буде відходити - це дійсно переломний момент. Росія йде ва-банк — у них нічого немає", - вважає він.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що у Російської Федерації залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні.

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