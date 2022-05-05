Росії "злили" відео моменту ракетного удару по Дніпру: хто опублікував та як відреагувала СБУ

Росії "злили" відео моменту ракетного удару по Дніпру: хто опублікував та як відреагувала СБУ

Вчора ввечері, 4 квітня, о 19:53 у Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Протягом десяти хвилин у місті було чутно потужні вибухи. Росія завдала ракетного удару по центральній частині Дніпра.

Вже о 21:16 у російських Telegram-каналах почали з'являтися відео моменту удару по автомобільно-залізничному Амурському мосту з різних ракурсів. Ними одразу поділився кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

Одне з них знято з камери відеоспостереження, яка встановлена поруч із об'єктом. Інші - з вікон автівок, які у той момент проїжджали повз.

Скріншот

Інцидент викликав обурення у Мережі. У Дніпрі встановлено сотні камер "Ситуаційного центру" міської ради. Однак звідки знято "злите" Росії відео - поки невідомо.

У Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за ст. 111 кримінального кодексу. Наразі здійснюється документування злочинів, пов’язаних з державною зрадою. Місцева влада інцидент поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, надвечір 4 квітня російські окупанти випустили дві ракети по Дніпру. Одна влучила в об‘єкт залізничної інфраструктури, другу - збили сили ППО. Станом на ранок на Дніпропетровщині все спокійно, ніч минула з тривогою, але без обстрілів.

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